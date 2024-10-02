I migliori giocatori della Fiorentina da prendere al Fantacalcio

Il Fantacalcio è un gioco che, ormai, è praticato da migliaia di persone in tutta Italia.

Il Fantacalcio è un gioco che, ormai, è praticato da migliaia di persone in tutta Italia. Trattasi, effettivamente, di un modo diverso di vivere il calcio, che permette di godere di una partita indipendentemente dal suo risultato finale, puntando direttamente sui calciatori e sulle scelte relative a modulo, calciatori da schierare in campo ed eventuali bonus che sono legati a gol, assist, prestazioni particolari o buona condotta in campo, per alcune tipologie di Fantacalcio che premiano anche la correttezza del calciatore. Ciò significa che, quando si tratta di scegliere alcuni dei migliori giocatori da schierare e da acquistare al Fantacalcio, sono tantissime le caratteristiche da prendere in considerazione.

Una delle squadre sicuramente più frizzanti del campionato 2024/2025 è la Fiorentina, allenata da Palladino che ha fatto tanto bene con il Monza e che è pronto a guadagnare la fiducia di una piazza tutt'altro che semplice da gestire. L'organico non manca, soprattutto in alcuni reparti, per cui è importante considerare quali siano alcuni dei migliori giocatori della Fiorentina da prendere al Fantacalcio. Per altri consigli relativi a giocatori da schierare, indici di attendibilità e tipologia di gioco, consigliamo di consultare ConsigliFantacalcio.it.

Gosens

Il reparto difensivo della Fiorentina è, probabilmente, uno dei più interessanti nel contesto del fantacalcio, considerando che, sia che si giochi con il modificatore, sia che si voglia puntare solo sui bonus di un determinato calciatore, la Viola ha a disposizione diversi profili che possono far valere le loro grandissime qualità anche in ambito offensivo. Basti pensare a Martinez Quarta, centrale difensivo che ha il vizio del goal e che, da calcio piazzato, ha spesso dimostrato in passato di essere molto valido, mettendo a segno anche diverse reti in campionato.

Il calciatore che vogliamo consigliare in questa sede, però, è Robin Gosens, vecchia conoscenza del calcio italiano che, con l'Atalanta, era equiparabile ad un centrocampista per numero di bonus in stagione, tra gol e assist. Non consigliamo di sostenere le medesime spese che si gestivano con Gosens in passato ma, di sicuro e rispetto alla sua esperienza all'Inter, il terzino tedesco è pronto a ritrovare un campionato in cui aveva fatto valere tutte le tue grandissime qualità in termini di inserimento, spinta e colpo di testa, e non solo, dal momento che la concorrenza di Parisi non rappresenterà un grosso problema per il difensore.

Dodò

Se la corsia sinistra è occupata da Robin Gosens, anche per quanto riguarda la fascia destra si può stare tranquilli qualora si volesse puntare sui difensori della Fiorentina. In questo caso, il profilo a cui guardare è sicuramente quello di Dodò, terzino che è mancato come il pane alla Fiorentina nella scorsa stagione in virtù del suo infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo, praticamente per tutto l'anno. Il terzino brasiliano, però, è un profilo a cui fare assolutamente affidamento e che, al di là del suo infortunio nella scorsa stagione, ha sempre dimostrato anche una grande affidabilità in termini di resa fisica. Non sempre le sue prestazioni si traducono in bonus ma il buon voto è certamente portato a casa, soprattutto per chi gioca con il modificatore. Anche in questo caso la concorrenza, benché Kayode abbia dimostrato di essere un profilo validissimo, non appare tale da far pensare ad un rendimento spezzettato durante la stagione, dunque si può spendere anche una buona percentuale dei propri crediti per il difensore.

Colpani

L'inizio della stagione con la Fiorentina non è stato dei migliori, per Colpani, soprattutto in termini di voto, dal momento che il calciatore è riuscito ad ottenere la sufficienza soltanto in due partite, non ancora facendo segnare un bonus in campo. Tuttavia, non si può certamente pensare che il grandissimo talento del calciatore ex Monza sia sparito nel nulla. Palladino lo conosce benissimo, sta realizzando diversi esperimenti in campo per trovare la sua collocazione ideale nel contesto della Fiorentina e c'è da ricordare anche che la Viola è una squadra che deve essere rodata in tutto e per tutto, soprattutto in termini di modulo. Insomma, Colpani è un calciatore a cui vale ancora la pena affidarsi, soprattutto per quanto riguarda il suo rendimento in termini di finalizzazione e assist. Tuttavia, non consigliamo di sbilanciarsi troppo i crediti spesi.

Gudmunsson

Il suo esordio con la maglia della Fiorentina è stato emblematico, con la doppietta realizzata da calcio di rigore: Albert Guðmundsson è un calciatore indiscutibile, come dimostrato dall'incredibile stagione con la maglia del Genoa. Essere un buon rigorista non è certamente uno svantaggio e, con una squadra che produce tantissimo gioco come la Fiorentina, Guðmundsson può essere sicuramente uno dei calciatori a cui fare maggiormente riferimento. Purtroppo, ci sono due nei relativi al suo acquisto: il primo riguarda il ben noto processo che lo vede protagonista in Islanda e del quale non si conoscono dettagli tali da capire quale sia la posizione del calciatore e quali i rischi; il secondo riguarda il ruolo che, nell'ambito del Fantacalcio 2024/2025, è stato cambiato in attaccante. Tuttavia, la sua scelta non pregiudica sicuramente il rendimento di un calciatore che può raggiungere tranquillamente la doppia cifra in campionato mettendo a segno anche degli importantissimi assist.

Kean

Si conclude con il calciatore che tutti attendevano e che, nel contesto di numerose aste, è stato spesso pagato anche come secondo slot o semi top: Moise Kean. Potrebbe sembrare una scelta anacronistica, considerando che nell'ultima stagione l'attaccante italiano ha realizzato zero gol in campionato, ma il contesto è notevolmente differente rispetto ad una Juventus che la schierato pochissimo in campo e che ha tentato di venderlo nella sessione invernale. C'è fiducia dell'allenatore e della piazza, Kean è sempre più centrale all'interno del progetto e, in una squadra che produce tanto gioco ha già dimostrato di poter dire la sua, con un passato importante non solo alla Juventus ma anche al Paris Saint-Germain. Con l'ottica di ritrovare stabilmente la Nazionale Italiana e potendo contare su una buona rete di trequartisti ed esterni, Kean è un attaccante su cui puntare, anche se c'è bisogno di affiancarlo ad un tocco di reparto per non rimanere troppo scoperti in fase di bonus.