Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dei tifosi viola. Nei premi abbonamenti, mac e iphone

Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dedicato a tutti i tifosi della Fiorentina con premi speciali. Ogni settimana il miglior punteggio avrà la maglia originale della Fiorentina personal...

Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dedicato a tutti i tifosi della Fiorentina con premi speciali. Ogni settimana il miglior punteggio avrà la maglia originale della Fiorentina personalizzata.

I premi finali sono:

1) Mac

2) Iphone

3) Abbonamento Tribuna

4) Abbonamento Curva Fiesole

5) Abbonamento Curva Fiesole

6) 1° Maglia originale firmata

7) 2° maglia originale firmata

8) 3° maglia originale firmata

9) 4° maglia originale firmata

10) Felpa di allenamento ACF

11) Polo di rappresentanza ACF

12) Maglia di rappresentanza ACF

13) Pass Vip per partita al Franchi

14) Pass Vip per partita al Franchi

15) Pass Vip per partita al Franchi

16) Pass Vip per partita al Franchi

17) Pass Vip per partita al Franchi

18) Pass Vip per partita al Franchi

19) Maglia di allenamento ACF

20) Pantaloncino da gara ACF

Per comporre la propria squadra si hanno a disposizione 270 crediti per comprare 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti. Ogni settimana possibilità di modificare la squadra e migliorarla, + 1 per portiere imbattuto, modificatore difesa, panchina lunga

L'inizio del Fanta Passione Fiorentina sarà dalla quarta giornata, fino ad allora possibilità di modificare e migliorare la propria squadra

Ogni venerdì in diretta su Twitch e YouTube puntata dedicata, commento alla giornata e punteggi migliori e peggiori

Costo di partecipazione 20€.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL FANTA PASSIONE FIORENTINA

Problemi con le iscrizioni? Scrivi su WhatsApp al +39 351 512 5925

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