Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dei tifosi viola. Nei premi abbonamenti, mac e iphone
Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dedicato a tutti i tifosi della Fiorentina con premi speciali. Ogni settimana il miglior punteggio avrà la maglia originale della Fiorentina personal...
Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dedicato a tutti i tifosi della Fiorentina con premi speciali. Ogni settimana il miglior punteggio avrà la maglia originale della Fiorentina personalizzata.
I premi finali sono:
1) Mac
2) Iphone
3) Abbonamento Tribuna
4) Abbonamento Curva Fiesole
5) Abbonamento Curva Fiesole
6) 1° Maglia originale firmata
7) 2° maglia originale firmata
8) 3° maglia originale firmata
9) 4° maglia originale firmata
10) Felpa di allenamento ACF
11) Polo di rappresentanza ACF
12) Maglia di rappresentanza ACF
13) Pass Vip per partita al Franchi
14) Pass Vip per partita al Franchi
15) Pass Vip per partita al Franchi
16) Pass Vip per partita al Franchi
17) Pass Vip per partita al Franchi
18) Pass Vip per partita al Franchi
19) Maglia di allenamento ACF
20) Pantaloncino da gara ACF
Per comporre la propria squadra si hanno a disposizione 270 crediti per comprare 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti. Ogni settimana possibilità di modificare la squadra e migliorarla, + 1 per portiere imbattuto, modificatore difesa, panchina lunga
L'inizio del Fanta Passione Fiorentina sarà dalla quarta giornata, fino ad allora possibilità di modificare e migliorare la propria squadra
Ogni venerdì in diretta su Twitch e YouTube puntata dedicata, commento alla giornata e punteggi migliori e peggiori
Costo di partecipazione 20€.
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL FANTA PASSIONE FIORENTINA
Problemi con le iscrizioni? Scrivi su WhatsApp al +39 351 512 5925
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