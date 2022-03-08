Adani contro la regola dei rigori sbagliati al Fantacalcio: "Non ci possono essere 8 punti di differenza"

Il Fantacalcio è ormai una questione di tantissimi amanti del calcio, l'ex giocatore della Fiorentina Lele Adani non è d'accordo una regola

Lele Adani riapre una questione di regolamento che riguarda i rigori al fantacalcio. Bonus +3 per chi segna (qualcuno utilizza +2), malus -3 per chi sbaglia. È giusto? Se lo chiede l’ex calciatore alla Bobo Tv: “Ma secondo voi è giusto quel punteggio sul rigore? Se lo segni è 7+3=10, se sbagli è 5-3=2. È giusto ci siano 8 punti di differenza? Per me è eccessivo. Bisogna rivedere questo regolamento sui rigori a mio avviso. Magari lo dicono da 30 anni, ma io lo faccio da quest’anno e il voto di Aramu è eccessivo per un rigore sbagliato. Ci sono differenze clamorose tra i voti dei quotidiani e quelli dell’app, io ho notato questo”. Lo scrive SOS Fanta

PARLA IL PRESIDENTE DI CAMPO DI MARTE

https://www.labaroviola.com/parcheggio-enorme-verde-e-viabilita-migliorata-la-fiorentina-continuera-a-giocare-al-franchi/168289/