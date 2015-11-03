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Notizie Rigori Fiorentina

L'IFAB pronta ad una svolta sui rigori, vuole vietare i goal su tap-in dopo un rigore sbagliato

17 luglio 2025 12:17

La Fiorentina ha sbagliato 1/3 dei calci di rigore: ansia, pressione e sfortuna. Nico, secondo errore consecutivo

29 febbraio 2024 08:42

Adani contro la regola dei rigori sbagliati al Fantacalcio: "Non ci possono essere 8 punti di differenza"

08 marzo 2022 16:33

Sconcerti contro la politica di Italiano sui rigori: "Deve batterli chi sa tirarli, non chi se la sente"

24 febbraio 2022 20:12

Italiano sui rigori chiarisce: "Non voglio vedere scenate, tira chi se la sente, chi sbaglia lascia spazio"

19 febbraio 2022 15:40

La maledizione dei rigori in casa Fiorentina è iniziata dal cucchiaio di Vlahovic contro il Genoa

18 febbraio 2022 10:59

Chi è il rigorista della Fiorentina? Italiano: "Batte chi se la sente, in lizza Biraghi, Cabral e Piatek"

04 febbraio 2022 15:07

La Lazio ha avuto a sfavore solo tre rigori, la Fiorentina invece sette

29 giugno 2020 18:48

Ecco la lista dei calci di rigore assegnati nella stagione 2019/2020. 15 rigori dati alla Lazio

28 giugno 2020 17:48

Dalla simulazione di Mertens ai rigori non dati contro Inter, Genoa e Napoli. Ecco il motivo per cui Commisso è esploso

03 febbraio 2020 16:39

Pradè: "La regola sui rigori? Sarà sempre interpretativa. Il buonsenso dell'arbitro prevale in certe situazioni"

19 novembre 2019 14:59

Corriere: stop alla confusione dal dischetto, ora calcia Bernardeschi

20 dicembre 2016 11:22

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