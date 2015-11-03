Notizie Rigori Fiorentina

L'IFAB pronta ad una svolta sui rigori, vuole vietare i goal su tap-in dopo un rigore sbagliato
17 luglio 2025 12:17
La Fiorentina ha sbagliato 1/3 dei calci di rigore: ansia, pressione e sfortuna. Nico, secondo errore consecutivo
29 febbraio 2024 08:42
Adani contro la regola dei rigori sbagliati al Fantacalcio: "Non ci possono essere 8 punti di differenza"
08 marzo 2022 16:33
Sconcerti contro la politica di Italiano sui rigori: "Deve batterli chi sa tirarli, non chi se la sente"
24 febbraio 2022 20:12
Italiano sui rigori chiarisce: "Non voglio vedere scenate, tira chi se la sente, chi sbaglia lascia spazio"
19 febbraio 2022 15:40
La maledizione dei rigori in casa Fiorentina è iniziata dal cucchiaio di Vlahovic contro il Genoa
18 febbraio 2022 10:59
Chi è il rigorista della Fiorentina? Italiano: "Batte chi se la sente, in lizza Biraghi, Cabral e Piatek"
04 febbraio 2022 15:07
La Lazio ha avuto a sfavore solo tre rigori, la Fiorentina invece sette
29 giugno 2020 18:48
Ecco la lista dei calci di rigore assegnati nella stagione 2019/2020. 15 rigori dati alla Lazio
28 giugno 2020 17:48
Dalla simulazione di Mertens ai rigori non dati contro Inter, Genoa e Napoli. Ecco il motivo per cui Commisso è esploso
03 febbraio 2020 16:39
Pradè: "La regola sui rigori? Sarà sempre interpretativa. Il buonsenso dell'arbitro prevale in certe situazioni"
19 novembre 2019 14:59
Corriere: stop alla confusione dal dischetto, ora calcia Bernardeschi
20 dicembre 2016 11:22
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