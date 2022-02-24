Sconcerti contro la politica di Italiano sui rigori: "Deve batterli chi sa tirarli, non chi se la sente"

Mario Sconcerti ha commentato le vicende di casa Fiorentina a due giorni dalla partita contro il Sassuolo

Mario Sconcerti, giornalista ed ex dirigente della Fiorentina ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole anche sulla politica dei calci di rigore, che Italiano ha detto che li calcia chi se la sente di partita in partita:

"I biglietti deve tirarli chi li sa tirare, non chi se la sente. Io quando giocavo avevo coraggio, ne avevo tanto, ma non li sapevo tirare e infatti ne ho sbagliati parecchi. Contro la Juventus mi vengono in mente solo quando ci è andata male, quest'anno abbiamo già fatto un'impresa che non farebbe nessuno al mondo, ovvero quella di battere tre volte su tre l'Atalanta in Coppa Italia, quindi penso che possiamo fare anche un'altra impresa ovvero quella di battere la Juventus. Se andiamo in Conference League l'incasso sarebbe davvero poca, 12/15 milioni se la vinciamo, quindi al massimo porterebbe l'acquisto di un buon giocatore" conclude Sconcerti.

BORJA VALERO PARLA DELLA SUA FIORENTINA

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