Pradè: "La regola sui rigori? Sarà sempre interpretativa. Il buonsenso dell'arbitro prevale in certe situazioni"

Intervenuto insieme al tecnico Vincenzo Montella all'incontro tra arbitri, capitani, tecnici e dirigenti, il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato della regola che riguarda i calci di rigore: "...

Intervenuto insieme al tecnico Vincenzo Montella all'incontro tra arbitri, capitani, tecnici e dirigenti, il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato della regola che riguarda i calci di rigore: "Sarà sempre interpretativa - ha detto - perché ci sono situazioni in cui il buon senso dell’arbitro prevale. Sono d’accordo - si riferisce al penalty in Lazio-Lecce - con il Presidente del Lecce". Nicola Rizzoli, designatore di Serie A, da parte sua ha rilevato che "l'Ifab ci ha imposto di usare il VAR e i due casi possibili sono o punire chi prende la palla o punire tutti. Altrimenti sarebbero da ripetere tutti".