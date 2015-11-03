Notizie Regola Fiorentina

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Si erano dimenticati di togliere la regola del gol in trasferta in Coppa Italia, rimediano per il 2023

23 febbraio 2022 16:38

Pradè: "La regola sui rigori? Sarà sempre interpretativa. Il buonsenso dell'arbitro prevale in certe situazioni"

19 novembre 2019 14:59

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