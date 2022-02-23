Si erano dimenticati di togliere la regola del gol in trasferta in Coppa Italia, rimediano per il 2023

Con una stagione di ritardo arriva anche in Italia l'abolizione della regola del gol in trasferta in Coppa Italia

Le due semifinali di Coppa Italia che si disputeranno nei prossimi giorni in doppio confronto di andata e ritorno – Milan-Inter e Fiorentina-Juventus – saranno le ultime che si giocheranno con la regola secondo la quale il gol in trasferta pesa più di quello in casa. Lo riporta Il Messaggero, spiegando che la norma sarà modificata a partire dalla prossima stagione.

Lo ha deciso il Consiglio di Lega che si è svolto lunedì, uniformandosi di fatto a quanto stabilito dalla UEFA per le coppe europee: in Champions, Europa League e Conference League il gol in trasferta equivale a quello segnato tra le mura amiche (la regola precedente era in vigore dal 1965).

Una svolta importante anche per il calcio italiano, considerando ormai che senza doppi turni (fatta eccezione proprio per un solo caso) l’unica occasione di applicare la regola del gol fuori casa sono proprio le semifinali della Coppa Italia. Ne usufruiranno ancora – per l’ultima volta – le quattro squadre rimaste in gioco. Lo riporta Calcio e Finanza

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