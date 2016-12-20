Corriere: stop alla confusione dal dischetto, ora calcia Bernardeschi

Il Corriere Fiorentino si concentra oggi sulla difficile situazione vissuta dal dischetto per i viola. Secondo la rosea tutti gli occhi sono puntati su Josip Ilicic: lo sloveno viene indicato come uno...

Il Corriere Fiorentino si concentra oggi sulla difficile situazione vissuta dal dischetto per i viola. Secondo la rosea tutti gli occhi sono puntati su Josip Ilicic: lo sloveno viene indicato come uno dei principali responsabili delle ultime sconfitte, anche se resta l'uomo in grado di incanalare la squadra verso il successo con le sue giocate. L'ultima gara contro la Lazio ha poi riproposto un tema annoso: Sousa non ha inserito una gerarchia tra i rigoristi e, ogni volta, c'è il rischio di fare confusione prima di un tiro decisivo, l'ultimo dei quali parato da Marchetti. Per questo già dalla prossima gara tutto potrebbe cambiare, con Bernardeschi (già autore di 2 centri dagli 11 metri) primo rigorista designato.