Italiano sui rigori chiarisce: "Non voglio vedere scenate, tira chi se la sente, chi sbaglia lascia spazio"

Quattro rigori sbagliati alla Fiorentina consecutivi, ne ha parlato Italiano in conferenza stampa chiarendo la situazione

Nel corso della sua conferenza stampa Vincenzo Italiano ha parlato della situazione rigori in casa Fiorentina dopo i quattro rigori consecutivi sbagliati, queste le sue parole

"Ne abbiamo parlato stamattina alla rifinitura, sui rigori continua la regola di chi se la sente tira, chi sbaglia lascia il posto al compagno, senza scenate, non le voglio vedere in campo. Può capitare di sbagliare, abbiamo una maledizione ed è un peccato perchè spesso possono indirizzare la partite, speriamo di superarla" slot gacor

https://www.labaroviola.com/italiano-conquistato-dal-popolo-viola-mi-piace-da-impazzire-lavorare-a-firenze-per-la-fiorentina/166115/