Italiano: "Dragowski può riprendersi il posto, le parole di Allegri per la Champions mi fanno piacere"

Fiorentina che arriva da due vittorie consecutive tra Coppa e campionato, a Firenze arriva l'Atalanta, ne ha parlato Italiano in conferenza

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Atalanta, queste le sue parole:

"Quando arrivano i risultati, crescono fiducia e risultati, ci si allena anche con un modo diverso, lavorare in questo clima è l'ideale. Questa è una partita difficile contro una delle squadre più forti del campionato. Contento che i tifosi tornino allo stadio e in loro è anche tornato l'entusiasmo.

L'Atalanta non ci darà punti di riferimento, lavora in maniera diversa rispetto ad altre squadre, ha una grande mentalità ormai da anni. Affronta le partite senza paura di nessuno con grande consapevolezza. Per loro in casa e fuori non cambia nulla, sono unsa squadra di altissimo livello, noi dobbiamo fare di più rispetto alle partite precedenti. Koopmeiners abbina qualità e gol, è decisivo, è un calciatore di estrema qualità che può fare tanti ruoli.

Dragowski ha l'opportunità di tornare titolare, alcune gerarchie sono state cambiate anche per motivi diversi dalle scelte dell'allenatore, era stato fuori e Terracciano si è guadagnato il posto da titolare. Spero che abbia voglia di rivalsa perchè Dragowski è un portiere di valore e ha capito la situazione.

Se giochi al pari dell'Atalanta vuol dire che anche tu sei sullo stesso livello, spero che prendiamo continuità che molto spesso non abbiamo avuto, veniamo da due vittorie, se non fai prestazioni non vinci, l'obiettivo è di farlo per la terza partita consecutiva. Dobbiamo fare questo salto ulteriore. Lavorando sulla mentalità possiamo crescere tanto anche noi, abbiamo grandi margini di miglioramento.

Mi ha fatto piacere essere nei pensieri di Allegri, siamo temuti, abbiamo due partite in meno rispetto alla Juventus, se dovessimo ottenere risultato pieno allora possiamo ambire anche a traguardi diversi. Mi hanno fatto piacere le parole di Allegri che ci mette in lotta per la Champions, sono sincero

Sapevo dell'amore e dell'affetto di Firenze, viverlo in prima persona è bellissimo, qui c'è qualcosa di straordinario. C'è bisogno di grande unione e identità. Ma nel calcio parlare di progetto a lungo termine è difficile, ma credo che possiamo fare un bel percorso e avere una grande crescita. Con la società ci stiamo conoscendo meglio e ci stiamo capendo l'uno con l'altro in maniera profonda. Per chi fa calcio lavorare in una piazza come questa è l'ideale, io adoro tutto questo e capisco anche quando arrivano le critiche, mi piace da impazzire lavorare in questo clima qui.

Abbiamo 25 elementi, tutti sono alla pari, tutti hanno qualità, nessuno deve pensare di essere titolare inamovibile di questa squadra, non si può pensare che si fanno errori su errori e poi si è sempre titolare, mi dava fastidio da calciatore e questo nelle mie squadre non ci sarà mai. Questo a Firenze sta dando grandissimi frutti. Non c'è nemmeno un ragazzo che non dà il 100% in allenamento, tutti sono sulle spine e danno sempre il meglio, per il momento è giusto proseguire cosi.

Abbiamo esterni di qualità che si creano tante situazioni, tutti hanno nelle corde qualche gol in più, questa crescita deve arrivare, arriviamo in zona gol, creiamo, ma segniamo poco, è una questione di crescita individuale. Nonostante questo abbiamo la media di 2 gol a partita e ci mancano i gol degli esterni

Contro lo Spezia ho temuto un'altra Empoli nonostante avessimo fatto una grandissima partita e non abbiamo concesso nulla. Stavamo per mettere in pericolo una prestazione di altissimo livello, dopo il vantaggio abbiamo continuato ad attaccare, abbiamo sbagliato le scelte finali, l'occasione di Colley mi ha fatto temere. Il gol è arrivato da chi aveva commesso un errore e poi ha rimediato, i calciatori veri fanno cosi, merito ad Amrabat, non ha mollato, sarebbe potuta essere una mazzata per lui.

Quando metto piede in campo i problemi li dimentico, tante situazioni durante la partita nemmeno ci penso, mi ha fatto piacere la vicinanza dei tifosi viola, a Spezia mi è dispiaciuto per come sono stato descritto, non sono quella persona. Quei due anni sono stati indimenticabili perchè stavo bene, ringrazio i tifosi viola per la vicinanza

Contento per Piatek, è un professionista esemplare, pensa al bene della squadra, sa anche lui che deve cambiare il modo di muoversi in campo e lo sta facendo. Mi è piaciuto anche Cabral, sono due ragazzi che s vede che hanno voglia di entrare subito a incidere in questa squadra. Sui rigori continua la regola di chi se la sente tira, chi sbaglia lascia il posto al compagno, senza scenate. Può capitare di sbagliare, abbiamo una maledizione, speriamo di superarla

Ikonè ha doti da grandissimo calciatore, è un esterno che si muove bene in fase di non possesso ma è arrivato in un reparto dove i suoi compagni, dice di capire benissimo l'italiano anche se non lo parla, mostrerà il suo valore perchè ha grandi qualità

A Maleh manca esperienza e campionati per diventare un pilastro di questa squadra, si allena con concentrazione, può diventare molto più decisivo e deve riempire l'area di rigore, è cresciuto in maniera esagerata, grazie a compagni di valore in una categoria dove se non sei sveglio ti monta sopra" conclude Italiano.

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