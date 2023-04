Fantacalcio, attenzione al turnover! Cabral mania, fiducia a Immobile. Pellegrini per farsi perdonare

Dopo i quarti di finale delle competizioni europee, è tempo di tornare a pensare alla Serie A e al Fantacalcio. Ma lo sguardo sarà rivolto anche agli impegni della prossima settimana. La trentesima giornata si aprirà alle 18.30 con la sfida dello Zini tra Cremonese ed Empoli. E si chiuderà lunedì sera alle 20:45 con la sfida del Franchi tra Fiorentina e Atalanta. Adesso, andiamo a vedere i consigli per il Fantacalcio.

CREMONESE – EMPOLI

Cremonese

Per gli uomini di Ballerini potrebbe essere la giornata per stupire e conquistare un’altra vittoria dopo quella ottenuta in casa della Sampdoria. Si possono lanciare Sernicola e Valeri, mentre servirà prudenza con Vasquez e Lochoshvili. Non ispirano Meité e Castagnetti. Out Ciofani, Ciryel Dessers potrebbe essere la sorpresa di giornata. Okereke recuperato, ma serve una copertura.

Empoli

Toccherà ancora a Perisan tra i pali, sempre e solo sì a Parisi. No a Lupero e de Winter. Marin per i calci piazzati, Fazzini (se lo avete) solo in emergenza e per la sufficienza. Attenzione agli inserimento di Bandinelli, Tommaso Baldanzi è sempre il più pericoloso degli azzurri. Caputo più di Piccoli.

SPEZIA – LAZIO

Spezia

Meglio evitare il reparto arretrato di Semplici, rischio inutile. Poche opzioni anche a centrocampo: Ekdal da cartellino facile, Bourabia ed Esposito non avranno vita facile con Luis Alberto e Milinkovic-Savic. No a Gyasi, Verde da mina vagante. Ma la certezza porta un nome solo, quello di M’bala Nzola.

Lazio

Provedel tornerà da ex al Picco, è sempre una buona opzione. Marusic più di Hysaj, così come Romagnoli più di Casale. Cataldi per la sufficienza, nessun dubbio su Luis Alberto e Milinkovic-Savi. Pedro a prescindere dal minutaggio, Ciro Immobile per ritrovare la via del gol. Felipe Anderson e Zaccagni non si mettono mai in discussione.

BOLOGNA – MILAN

Bologna

Posch è diventato una pedina fondamentale del Fantacalcio, vietato lasciarlo fuori. No a Soumaoro e Lucumì, da evitare anche Kyriakopoulos. Schouten da cartellino facile, convince di più Dominguez. Approvato Ferguson, mentre Aebischer avrà il compito di sostituire lo squalificato Orsolini. Ancora presto per Arnautovic, Barrow non ispira. Attenzione alla mina vagante Sansone.

Milan

Attenzione! Parola d’ordine turnover. Pioli potrebbe cambiarne 10 rispetto l’ultima sfida di Champions contro il Napoli in vista del ritorno di martedì prossimo. Via libera a Florenzi, mentre serve più prudenza per Ballo-Touré. Pobega più di Vranckx. Occasione De Ketelaere? È l’occasione per schierarlo e puntarci! Davanti toccherà a Origi. Come si gestiscono i vari Theo, Leao e Giroud? Bene, dentro con copertura ma fate bene i conti: anche le altre impegnate in Europa potrebbero fare turnover pesante.

NAPOLI – HELLAS VERONA

Napoli

Spalletti dovrebbe optare per un turnover più contenuto. Sicuramente ci sarà Kim al centro della difesa e non possiamo far altro che schierarlo tra i titolari. Ok Olivera, così come Di Lorenzo che non può essere mai messo in dubbio. Anguissa come Kim, Lobotka per la solita sufficienza. Eljif Elmas è la mina vagante di questo Napoli e questa potrebbe essere la sua partita. Via libera per Politano, chance anche per Raspadori. Kvaratskhelia a prescindere dal minutaggio. Osimhen? Si è allenato in gruppo, si può schierare ma con copertura con il pensiero che Spalletti non lo rischierà in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Milan.

Hellas Verona

Il tandem Zaffaroni-Bocchetti dovrà fare a meno degli squalificati Magnani e Veloso. Completamente da evitare il blocco difensori degli scaligeri: rischio inutile! Occhio al cartellino per Tameze, meglio puntare su Duda se proprio dovessimo fare una scelta. Cyril Ngonge è sempre il più frizzante dell’Hellas, ma è un’opzione solo per attacchi in emergenza. Lasagna poco concreto. Gaich? Solo se non avete altro.

INTER – MONZA

Inter

Chance per de Vrij e D’Ambrosio. Si è sbloccato Gosens: il momento di puntarci. Barella è sempre una buona opzione (soprattutto dopo quello che ha fatto vedere al Da Luz), Brozovic per la sufficienza. Romelu Lukaku per continuare sulla strada intrapresa, chance per Correa: se lo avete, è il momento di schierarlo.

Monza

Non convince il tridente difensivo dei brianzoli, mentre si può schierare il solito Carlos Augusto. No a Rovella, Pessina per il fattore rigore ma è l’ex Stefano Sensi la possibile sorpresa. Torna Caprari, non ispira Petagna.

LECCE – SAMPDORIA

Lecce

Baschirotto e Umtiti più dei terzini Gallo e Gendrey. Hjulmand per la sufficienza, così come Gabriel Strefezza per il solito fattore rigori. Ceesay insidia Colombo, ma si possono lanciare in attacchi in emergenza. Di Francesco possibile mina vagante.

Sampdoria

Promossi Zanoli e Augello, no ad Amione. Winks da sufficienza, Rincon da malus più che bonus. Attenzione ai lampi di Cuisance, può essere la partita giusta per dargli fiducia. Via libera a Manolo Gabbiadini: può essere la sorpresa di giornata.

TORINO – SALERNITANA

Torino

Squalificato Schuurs, occasione per Buongiorno. No a Rodriguez, Singo tra alti e bassi mentre si può puntare su Lazaro. Ricci più di Linetty, così come Radonjic più di Vlasic e Miranchuk. Tony Sanabria è in buona forma e non si può farne a meno.

Salernitana

Meglio evitare la difesa di Paulo Sousa. Sugli esterni Mazzocchi piace più di Sambia, ma servirà una copertura per il primo. Iin mezzo meglio Vilhena di Nicolussi Caviglia. Antonio Candreva da rimettere: è sempre un’insidia. Non ispira Kastanos, così come Piatek che sta faticando. Ok Boulaye Dia.

SASSUOLO – JUVENTUS

Sassuolo

La difesa non ispira troppo. Si possono premiare gli inserimenti di Davide Frattesi. Lopez ed Henrique solo da voto. Armand Laurienté da mina vagante, Pinamonti dipende dalle alternative. Berardi solo con una riserva sicura, così come Bajrami.

Juventus

Sì a Bremer, Bonucci per coraggiosi mentre questo Gatti merita fiducia così come Danilo. Cuadrado tra alti e bassi, Fagioli promosso. Locatelli da buon voto, Kostic e Rabiot intoccabili al Fantacalcio. Kean ispira, Vlahovic non si tiene mai fuori. Di Maria, Milik e Chiesa con copertura.

ROMA – UDINESE

Roma

Smalling è sempre una buona opzione, Mancini molto meglio di Ibanez. Zalewski e Cristante da sufficienza e poco altro, Spinazzola da schierare così come un Wijnaldum sempre più in crescita. Ultima chiamata per Pellegrini: si farà perdonare dopo l’errore dal dischetto al de Koip? Da mettere Stephan El Shaarawy, così Belotti che deve sbloccarsi.

Udinese

Becao può essere meglio di Bijol e Perez. No a Ehizibue, sì a Udogie con una riserva. Roberto Pereyra da mettere, ci possono stare anche Samardzic e Lovric. Walace solo da voto. Beto decisamente meglio di Success.

FIORENTINA – ATALANTA

Fiorentina

Dodo si è preso la corsia di destra: arriverà il bonus? Biraghi con il mancino caldo. In difesa Martinez Quarta meglio di Milenkovic e Igor. Mandragora da buon voto così come Amrabat. Bonaventura e Gonzalez con una riserva, via libera a Barak. Nei soliti ballottaggi sugli esterni un nome può essere Ikoné. Davanti fiducia al solito Arthur Cabral.

Atalanta

Toloi e Scalvini ci possono stare, Djimsiti e Palomino un po’ meno. Davide Zappacosta ha già dimostrato di saper fare male ai viola. Maehle ed Ederson da sufficienza, ma i bonus non sembrano essere nelle loro corde. De Roon ultimamente ha portato anche bonus, ma non vi illudete. Koopmeiners solo con copertura. Hojlund e Lookman da mettere, Zapata e l’ex Muriel con copertura.