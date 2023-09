Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio per tutti i tifosi viola, gratis e con grandi premi in palio

Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il primo fantacalcio per tutti i tifosi della Fiorentina. Una competizione aperta tutti, completamente gratuita che mette in palio per i primi classificati premi targati Fiorentina. Ogni lunedi in diretta su Twitch sul canale di Passione Fiorentina verrà commentata la giornata mostrando tutti i migliori punteggi. La piattaforma su cui verrà fatta la competizione è Fantacalcio (applicazione Leghe FC).

REGOLAMENTO FANTA PASSIONE FIORENTINA

Budget iniziale di 250 crediti per comporre una rosa di 3P 8D 8C 6A. È possibile modificare La Rosa fino al 17 settembre ore 14

Le formazioni vanno inserite entro 1 minuto dall’inizio delle partite

I moduli consentiti sono: 352 343 451 442 433 451 541

Se non inserita viene recuperata la formazione della giornata precedente. Tranne nelle prime giornate di ogni competizione.

Numero panchinari: libero

Sostituzioni consentite: 5

Le sostituzioni saranno disponibili solo ruolo per ruolo

I bonus e malus sono i classici con l’aggiunta del +1 al portiere imbattuto

Per le coppe le fasce gol sono:

66: 1 gol

70: 2 gol

74: 3 gol

78: 4 gol

82: 5 gol

Modificatore difesa: si

Al di sotto del 6 di media: 0 punti

Da 6 a 6,49: 1 punto

Da 6,5 a 6,99: 3 punti

Da 7 in poi: 6 punti

Ci saranno due finestre di mercato:

La prima che termina il 17 settembre alle ore 14 dove ognuno è libero di fare tutte le prove per il completamento della rosa

La seconda inizia al termine del calciomercato invernale (31 gennaio) e termina con l’inizio della prima partita di serie a. In questa finestra di marcato ogni squadra ha disposizione 8 cambi

Unica eccezione vale per i calciatori ceduti all’estero, appena confermato da leghe fantacalcio con l’asterisco, quel calciatore può essere sostituito senza utilizzare i cambi a disposizione

Le competizioni saranno:

Serie A (classifica generale per punteggio totale)

Al termine della 10 giornata di serie a in base al proprio piazzamento nella classifica generale ci saranno le qualificazione per le rispettive coppe

Champions

(Qualificate dalla 1 posizione alla 16 posizione)

Il torneo sarà formato da due gironi da 8 squadre dove le squadre si affrontano andata e ritorno. Le prime quattro di ogni girone si qualificano per i quarti di finale

Europa League

(Qualificate dalla 17 posizione alla 33 posizione)

Il torneo sarà formato da due gironi da 8 squadre dove le squadre si affrontano andata e ritorno. Le prime quattro di ogni girone si qualificano per i quarti di finale

Conference League

(Qualificate dalla 34 posizione alla 50 posizione)

Il torneo sarà formato da due gironi da 8 squadre dove le squadre si affrontano andata e ritorno. Le prime quattro di ogni girone si qualificano per i quarti di finale

Le 3 competizioni europee saranno formate ciascuna da 16 squadre. Divise in 2 gironi da 8 squadre. Con gare andata e ritorno. Le prime quattro di ogni girone si qualificano alla fase successiva in un torneo ad eliminazione formato da: Quarti e semifinale andata e ritorno, finale secca. Importante schierare sempre la formazione ogni prima giornata di ogni competizione

Serie A

Preliminari

Coppe

Altrimenti l’app non ha una formazione da recuperare e prendete lo zero.

I criteri di ordinamento in classifica per ogni competizione a scontro diretto sono :

1) Punti

2) Somma punti

3) Differenza reti

4) Gol fatti

5) Gol subiti

QUESTO IL LINK PER AGGIUNGERSI ALLA LEGA PASSIONE FIORENTINA E CREARE LA PROPRIA SQUADRA: https://leghe.fantacalcio.it/unisci-lega

Nome: Fanta Passione Fiorentina

Password: Passione Fiorentina

Selezionare: Unisciti ad una Lega, poi Parola d’ordine e inserire i dati qui sopra (Nome Fanta Passione Fiorentina, Password Passione Fiorentina). Una volta dentro creare la propria maglia e fare la propria squadra con 250 crediti a disposizione (seleziona Mercati-Entra Nel Mercato-Acquisti-Cerca e Acquista)

UNA BUONA NOTIZIA PER LA FIORENTINA