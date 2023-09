Radio Bruno, Milenkovic a Firenze già lunedì. Ikoné arruolabile per l’Atalanta, ancora out Pierozzi

Durante il “Pentasport” di Radio Bruno è stato fatto il punto della situazione in casa Fiorentina, tra calciatori impegnati nelle varie Nazionali ed i giocatori da recuperare fisicamente. Intanto Nikola Milenkovic, che domani sera con la sua selezione giocherà in Lituania, per poi essere da lunedì nuovamente a disposizione di Vincenzo Italiano. Anche Ikoné può essere considerato per la sfida contro gli orobici, visto che ha ormai recuperato dal problema fisico accusato dopo la tournée in Inghilterra, mentre più complessa è la situazione legata ad Antonin Barak, che ha saltato tutta la preparazione estiva. Infine non si hanno notizie per il momento riguardo a Niccolò Pierozzi, che dopo l’estate complicata ancora non si vede in gruppo.