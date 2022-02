Fantacalcio, è l’ora di Cabral. Si confermerà Vlahovic? Fiducia ad Osimhen, out Zapata ed Ibra

ROMA – GENOA

Roma

Mancini e Ibanez più di Smalling. Maitland-Niles da lanciare. Rebus centrocampo: chi giocherà? Cristante da sufficienza, Veretout verso la panchina e con il fattore rigori in meno. Sergio Oliveira che impatto! 2 gol nelle prime due e con i rigori dalla sua parte: schieratelo! Mkhitaryan e Zaniolo da mettere. Abraham non si discute.

Genoa

Evitate la difesa: lavori in corso. A centrocampo si può dare fiducia ai volti nuovi. Quindi dentro Amiri che potrebbe stupire fin da subito con la sua classe. Attenzione anche a Gudmundsson. Yeboah non convince, Mattia Destro rimane sempre la scelta più logica (ricordatevi che è un ex dell’incontro e l’Olimpico non è un campo qualunque per lui).

INTER – MILAN

Inter

Bastoni più dei compagni di reparto. Perisic più di Dumfries: l’olandese potrebbe soffrire le falcate di Theo. Barella ad occhi chiusi, Brozovic da buon voto ma il preferito al centrocampo è l’ex Calhanoglu. Ok Dzeko, Sanchez a folate. Lautaro Martinez? Sono le partite in cui si esalta!

Milan

No a Kalulu e Romagnoli. Theo Hernandez più di Calabria. Tonali da sufficienza, Kessié da trequartista e con il fattore rigori: non escludetelo a cuor leggero. Fiducia a Junior Messias. Che momento per Rafael Leao! Il portoghese deciderà il derby? Out Ibrahimovic, spazio a Giroud.

FIORENTINA – LAZIO

Fiorentina

Squalificato Odriozola. Attenzione al fattore Biraghi da fermo. Torna Quarta? Torreira di garra, Bonaventura di classe. Maleh più di Castrovilli. Occasione per Ikonè? Lanciatelo! Arthur Cabral o Piatek? Fiducia al brasiliano: è carico e vorrà colpire. Nico Gonzalez a prescindere dal minutaggio.

Lazio

Out Acerbi, evitate la difesa biancoceleste. Sono le partite del sergente Sergej Milinkovic-Savic. Fiducia anche a Luis Alberto che con la sua classe può mettere in difficoltà chiunque. La velocità di Felipe Anderson può essere un fattore della partita. Sempre e solo si ad Immobile (soprattutto in queste partite). Ok a Pedro. Presto per Cabral.

ATALANTA – CAGLIARI

Atalanta

Toloi e Demiral più dei compagni di reparto. Koopmeiners ispira più di De Roon e Freuler sotto il capitolo bonus. Da lanciare l’intera trequarti della Dea: Malinovskyi e Pasalic in forma strepitosa non possono essere esclusi. Luis Muriel è più di una semplice idea, è un obbligo! Zapata? Potrebbe sedersi in panchina, potete aspettare a rilanciarlo.

Cagliari

Da evitare il blocco difensivo sardo. Marin predica calcio nel deserto. No a Deiola e Baselli. Squalificato Joao Pedro, mister Mazzarri si affiderà a Leonardo Pavoletti ma non sarà una partita semplice.

BOLOGNA – EMPOLI

Bologna

Theate da leader. De Silvestri più di Dijks. Approvato il solito Mattias Svanberg. Fiducia ad Orsolini. Soriano? Non è la sua miglior stagione ma potrebbe accendersi da un momento all’altro. Arnautovic buon opzione per completare il tridente.

Empoli

Out Marchizza, torna Parisi sulla corsia di sinistra. Attenzione al velenoso Zurkowski. No a Bandinelli. Recuperato Pinamonti e si può lanciare. Nedim Bajrami sa colpire in qualsiasi momento: non escludetelo con leggerezza. Di Francesco più di Cutrone.

SAMPDORIA – SASSUOLO

Sampdoria

Augello il preferito del reparto difensivo blucerchiato. Candreva in versione mezz’ala, non sottovalutatelo. Sensi ha voglia di riscatto e si può lanciare. Quagliarella acciaccato. La scelta più logica porta a Manolo Gabbiadini, uomo del momento in casa blucerchiati. Attenzione all’ex Caputo.

Sassuolo

Ferrari un fattore dai calci piazzati. Si a Frattesi. Lopez più di Henrique. Domenico Berardi impossibile da escluderlo in questa partita: è in forma e merita la vostra fiducia. Via libera a Scamacca e Raspadori. No a Defrel.

VENEZIA – NAPOLI

Venezia

Da evitare il reparto difensivo dei lagunari. Busio di sufficienza. Cusance la possibile sorpresa. Si al solito Mattia Aramu che può colpire da fermo. Okereke cliente scomodo a causa della sua velocità, prendetelo in considerazione per completare il tridente. Nsame? Solo coprendosi e per reparti offensivi in piena emergenza.

Napoli

Rrhmani più dei compagni di reparto. Fabian più di Lobotka. Sempre e solo si per Zielinski. Non sottovalutate Elmas. L’uomo del momento è Dries Mertens: colpirà ancora? Politano più di Insigne. Ritorno dal 1′ per Osimhen: lanciatelo!

UDINESE – TORINO

Udinese

No a Perez e Becao. Torna Molina e convince più di Udogie e Soppy. Pereyra con copertura. Si può lanciare Beto che è l’uomo più in forma dei friulani.

Torino

Squalificato Bremer. Approvato il solito Singo. Pobega solo coprendosi. Lukic più di Mandragora e Praet. Attenti a Tony Sanabria che sa graffiare in questi match. È il momento di dare fiducia a Brekalo.

JUVENTUS – HELLAS VERONA

Juventus

Torna Danilo. Si a De Ligt, no a Rugani. Esordio per Zakaria? Schieratelo ma non è uomo da bonus. Mai dubitare di Juan Cuadrado. Dusan Vlahovic vorrà colpire da subito e merita la vostra fiducia. Ok al solito Dybala. Non sottovalutate Morata.

Hellas Verona

Casale più dei compagni di reparto. Lazovic da sufficienza. Antonin Barak non si discute, si schiera! Si all’esperienza di Veloso. Squalificato Simeon, non convince Kalinic.

SALERNITANA – SPEZIA

Salernitana

Salentini da rebus dopo la rivoluzione di Sabatini. Da evitare la difesa (dovreste avere di meglio fra le vostra fila). Simone Verdi è l’uomo che suscita più curiosità: tornerà ai livelli di Bologna? Ok a Ribery. Attenzione al nuovo arrivato Mousset.

Spezia

Out Bastoni, ci possiamo affidare a Reca. Approvato Maggiore. Kovalenko tra alti e bassi. Daniele Verde rigorista e leader di questo Spezia. Convince Giasy.

