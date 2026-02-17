17 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:42

La Serie A acquista Fantacalcio.it, ma la Fiorentina vota NO all’investimento da 18 milioni di euro.

Redazione

17 Febbraio · 10:57

Lega Serie A acquista il Fantacalcio per 18 milioni di euro, ma la Fiorentina si oppone. Sono 15 i club favorevoli.

L’Assemblea di Lega Serie A ha sancito un cambiamento epocale per il business del calcio italiano, ma non senza pesanti fratture interne. Al centro della contesa, l’acquisizione di Fantacalcio.it, un’operazione da 18 milioni di euro che ha visto la Fiorentina schierarsi apertamente sul fronte del “no”. Al termine dei lavori in via Rosellini, la Lega Serie A ha diramato una nota ufficiale per spiegare i dettagli della decisione: “Nell’Assemblea odierna abbiamo preso una serie di decisioni, la più importante è quella relativa al gioco del fantacalcio: la Lega Calcio Serie A ha infatti deliberato, con 15 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti, l’acquisizione della maggioranza della Società che detiene Fantacalcio.it e le relative applicazioni. Il prodotto sarà sempre più appetibile per gli utenti, con la possibilità di arricchirlo con le nostre immagini e svilupparlo anche all’estero”.

Secondo quanto ricostruito da Calcio e Finanza sono 15 i club favorevoli all’operazione, mentre sono 3 i voti contrari: quelli di Fiorentina, Napoli e Como. Si registrano anche le astensioni di Roma e Cremonese.

