Pedullà: “Arthur guadagna 6,5 milioni. Dominguez? Piace alla Fiorentina, ma forte pressing del Fenerbahce”

MERCATO “Ora mi aspetto dei passaggi su Amrabat. Lo United sta vivendo momenti decisivi per Onana. A me risulta che nella loro scala gerarchica ci sia il portiere, il centravanti e il centrocampista. Il passaggio su Amrabat è molto importante“.

ORSOLINI–DOMINGUEZ “Nei rapporti tra Fiorentina e Bologna c’è anche Orsolini. E su Dominguez c’è un pressing esasperato del Fenerbahce, gli hanno offerto tanto ma lui ha molti dubbi ad accettare la Turchia. Ci sono anche Fiorentina e Milan. Lui ha un grande rapporto con il Bologna, i rossoblu non vogliono cederlo e, qualora riuscissero a non cederlo, loro sono convinti di riuscire a rinnovare il suo contratto. Thiago Motta sa che sostituire Dominguez sarà complicato, il Bologna resisterà: ci vorrà un’offerta da far tremare. Valutazione? È in scadenza, solitamente ci vorrebbero 7-8 milioni. Ma in questo caso ce ne vogliono il doppio, proprio perché il ragazzo ha ottimi rapporti con la società e non sta forzando la mano per andare. Se usciamo dal contesto del 2024, è un ragazzo che ha una valutazione intorno ai 20 milioni. Se arrivasse un’offerta sui 15 milioni, il Bologna dovrebbe prendere l’occasione. E a quel punto dovrebbe portare a Thiago Motta un calciatore forte come Dominguez e non è facile”.

SUTALO “Piace a due società italiane ed è stato proposto al Napoli. È un’operazione fattibile”.

ARTHUR “Guadagna 6,5 milioni. Questo è l’incipit. La Juventus non vorrebbe mandarlo in prestito e avere garanzie sul riscatto. L’agente Pastorello lo ha proposto al Monza, ma i brianzoli hanno chiuso all’ipotesi. Lui vorrebbe tornare in Premier. Non so come sia andato in Premier, con Klopp non ha mai giocato se non le partite nel cortile”

PARISI “È stata una grande occasione ed era da prendere”.

CENTRAVANTI “La Fiorentina è convinta di andare a prendere un attaccante. A prescindere dalla permanenza o meno di Jovic e Cabral, devi avere tre punte buone. Secondo me lo devi prendere uguale, il mercato è lungo e su Jovic, malgrado le smentite, non metto la mano sul fuoco. Io penso che prenderanno un attaccante, un centrocampista e forse anche l’esterno destro”.

NZOLA “Resta sempre nella sua posizione. Lo Spezia ha tre situazioni da risolvere: Nzola, Gyasi e Holm. Nzola è la seconda scelta di tanti, la prima di nessuna. Holm è una lotta tra Inter e Juve, i nerazzurri hanno accelerato ma i bianconeri non mollano. Per Nzola vogliono fare cassa e non si accontentano di 5-6 milioni, se qualcuno arrivasse con 7-8 milioni e contropartite tecniche se ne potrebbe parlare. Piace a Mourinho come terza scelta, piace al Bologna, piaceva al Torino e ha offerte dall’Arabia e dall’estero. Lui vuole aspettare l’Italia ancora”.

SCAMACCA “Dopo quella dichiarazione, se non lo portano a a Mourinho è un bagno di sangue per Pinto. Vedo sicuramente il Milan, ha sondato la Juve. Ma le sue dichiarazioni sono un invito alla Roma”.

VENUTI “Domani a Lecce per fare le visite. Contratto biennale con opzione automatica in caso di salvezza”

DIA “Iervolino sta pregando tutte le sere prega che nessuno paghi la clausola di 25 milioni. Evidentemente per lui vale di più. Boulaye Dia ha la stessa proporzione di Vicario lo scorso anno, ci vuole il doppio di quanto hanno speso per riscattarlo. Per me sarebbe l’acquisto perfetto. Il Milan lo ha cercato, ma sarebbe la riserva di Giroud o di Leao. Lui sta aspettando”.

MUSSO “Le percentuali che resti Carnesecchi piuttosto che Musso sono 60-40. Magari viene a Firenze e torna quello di Udine, ma negli ultimi quattro mesi a Bergamo ha giocato Sportiello che adesso è il vice di Maignan a Milan. L’Atalanta è una società strategica e lungimirante, mi sorprenderei se rimanesse lui e partisse Carnesecchi”.

PERIN “La Juve è in un ridimensionamento per partire più forte, diciamo che sta tagliando i rami secchi. Conference o no Conference, lui ha fatto una scelta. Ma qualora arrivasse l’opportunità di giocare titolare in una piazza importante, la prenderebbe in considerazione. Aspettiamo la sentenza e poi avremo le idee più chiare. Perin è di Lucci, esattamente come Bonucci e Cuadrado”.

IGOR “Per me va via, alla lunga son convinto che andrà via. Ma è una pratica ancora da esaminare”.

KAYODE “Ha mezza B dietro, non so i nomi ma so che piace molto in Serie B. Ragazzo straordinario”.

PIEROZZI “Dovrebbe restare per fare il vice Dodo“.

BIANCO “Lui ha deciso di non tornare ad Aquilani perché voleva tagliare quel cordone ombellicale. Erano in quattro di Serie B a seguirlo. Poi il retroscena di Nesta è andato in porto e ha scavalcato le altre pretendenti, l’ultima chiamata è stata decisiva“.