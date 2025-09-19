Corriere Fiorentino: “Recupero sorprendente di Kean dal febbrone che l’ha colpito”

Moise Kean è tornato ad allenarsi con il gruppo molto più rapidamente del previsto, dopo il forte febbrone che lo aveva costretto a saltare la sessione di mercoledì. Nonostante le preoccupazioni iniziali dello staff medico, che pensava di doverlo fermare ancora un giorno, l’attaccante ha mostrato un recupero sorprendente e ha potuto subito rimettersi a disposizione di Pioli. Una buona notizia, visto che ogni allenamento perso può pesare in una fase delicata della stagione.

Il rientro tempestivo di Kean arriva in un momento cruciale: domenica la Fiorentina affronterà il Comoin una gara che, pur non essendo decisiva, rappresenta già un bivio importante. Pioli potrebbe quindi valutare alcuni cambiamenti, confermando la difesa a tre ma rimescolando il centrocampo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.