19 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:09

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Recupero sorprendente di Kean dal febbrone che l’ha colpito”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Passione Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Recupero sorprendente di Kean dal febbrone che l’ha colpito”

Redazione

19 Settembre · 09:01

Aggiornamento: 19 Settembre 2025 · 09:01

TAG:

FiorentinaKean

Condividi:

di

Ogni allenamento in meno può pesare in una fase delicata della stagione

Moise Kean è tornato ad allenarsi con il gruppo molto più rapidamente del previsto, dopo il forte febbrone che lo aveva costretto a saltare la sessione di mercoledì. Nonostante le preoccupazioni iniziali dello staff medico, che pensava di doverlo fermare ancora un giorno, l’attaccante ha mostrato un recupero sorprendente e ha potuto subito rimettersi a disposizione di Pioli. Una buona notizia, visto che ogni allenamento perso può pesare in una fase delicata della stagione.

Il rientro tempestivo di Kean arriva in un momento cruciale: domenica la Fiorentina affronterà il Comoin una gara che, pur non essendo decisiva, rappresenta già un bivio importante. Pioli potrebbe quindi valutare alcuni cambiamenti, confermando la difesa a tre ma rimescolando il centrocampo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio