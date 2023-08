Pedullà: “Nzola voluto da Italiano, Christensen è una scelta, non un ripiego. Cessione Cabral? Una prodezza”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

MERCATO “Avevamo avvertito che ad agosto sarebbe saltato il banco e che ci saremmo dovuti preparare all’esplosione del mercato viola. Ma del resto non ci voleva tanto a capirlo: la Fiorentina ha fatto un lavoro di semina a luglio con le cessioni e ora sta raccogliendo i frutti. Riparto dall’operazione Parisi che è stato un’opportunità da cogliere. Sarà un mercato intelligente, lo avevamo già detto e le cose stanno andando così. Avevamo detto che sarebbero potuti partire i due centravanti: Cabral è partito e ora c’è tempo per Jovic. Avevamo detto che sarebbero potuti partire due centrali: Igor ha già salutato e ora vediamo se saluterà anche Quarta. Abbiamo detto che sarebbero potuti arrivare due centrali ed è già arrivato Mina”.

CABRAL “Notizia clamorosa di ieri per le cifre e le tempistiche. Le cessioni di Igor e Cabral sono due prodezze. Di sicuro ha cercato di fare il suo, non so quali potessero essere le aspettative dei tifosi viola. Ma non do un voto al suo rendimento perché non ci troveremo d’accordo. Ma quello che mi permetto di dire che quando tu chiudi un’operazione da 20-25 milioni, chiudi una grande operazione in uscita”.

CHRISTENSEN “È un portiere forte. Farà il paio con Terracciano: chi è più bravo, gioca. Cifre? Sono sei milioni, cinque più uno. Dovrebbe arrivare nelle prossime ore, domenica avevamo detto 48-72 ore. Una cosa devo dirla: la Fiorentina non ha preso il portiere più economico, ma quello più funzionale per mantenere gli equilibri anche con Terracciano che è un professionista serio, oltre che un portiere forte. La Fiorentina ha fatto una scelta, se avesse voluto Grabara lo avrebbe potuto chiudere“.

NZOLA “Era un passaggio annunciato. Italiano lo ha allenato già in un paio di occasioni e lo voleva a tutti i costi. Il mister viola era già lì da giugno, era un discorso scandito già da giugno. È un grande acquisto, è un centravanti che non hai in rosa. Cifre? Siamo tra i 10 e i 13 milioni bonus compresi. È l’attaccante potenziale che ti mancava da tempo, è un’individualista che sa giocare per la strada, è un grande finalizzatore, è esplosivo. Per me Firenze è la piazza giusta per lui. Poi non deve entrare nei meccanismi di Italiano, lo conosce già. È anche un acquisto intelligente dal punto di vista rapporto qualità-prezzo”.

BELTRAN “Mentre c’erano immediatezze su Christensen, Infantino e Parisi, qui dobbiamo aspettare un po’ più tempo. Ci vuole la precauzione che mi ha insegnato questo mestiere, basta pensare a Scamacca: sembrava destinato all’Inter, ma non era la priorità. Poi si è inserita l’Atalanta ed è andato a Bergamo. Qui, nel caso della Fiorentina, è un caso contrario: per la Fiorentina è una priorità, vuole rispettare un club blasonato come il River. Adesso, Beltran giocherà questa notte col River e poi vedremo i tempi. In Argentina è considerato un predestinato. Sapevamo che saremmo entrati nel mese d’agosto con la necessità di chiudere i colpi. Rispetto l’accoppiata dell’anno precedente, penso che la Fiorentina sia andata a migliorare il suo potenziale offensivo, con tutto rispetto della coppia Cabral-Jovic e aspettando i dovuti tempi burocratici. Con questi due innesti la Fiorentina diventa un 4-3-3 puro”.

AMRABAT “Lo United sta chiudendo un paio di cessioni per avanzare l’offerta per Amrabat che sta aspettando i Red Devils. Se lo United cederà Van de Beek, Fred, Maguire o McTominay è possibile che possano incassare quei 50-60 milioni per definire Amrabat. Inserimento Juventus? Rispetto il collega che lo ha scritto perché finché non metti nero su bianco il rischio c’è sempre. Ma la Juve deve cedere Zakaria, ha un problema Fagioli, un problema Pogba e decidere cosa fare con Miretti. Adesso la Juve ha la priorità Lukaku. Io so solo che ten Hag aveva una priorità Onana e lo hanno chiuso, lo stesso hanno fatto con Hojlund e, ora, le priorità sono Amrabat e Todibo per la difesa. Quello che so per certo è che Amrabat ha l’accordo sull’ingaggio. Ora devono cedere, se riescono a prendere 60 milioni dalle cessioni, andranno a investire 30-35 milioni per il centrocampista marocchino. Quello che è certo sulla Juventus è che senza uscite, non ci saranno entrate. Questa la proiezione dell’8 agosto”.

CASTROVILLI “È scoppiato il cerino in mano, ma gli inglesi sono così. Magari Castrovilli ha passato anche le visite, ma se per loro c’è qualcosa che non torna, ti lasciano il cerino in mano. Mi viene in mente anche la telenovela Santon. Mi rendo conto che il ragazzo possa essere sotto shock, ma si troverà una soluzione. Siamo ancora all’8 di agosto, c’è tempo. La patata bollente, adesso, non ce l’ha la Fiorentina ma il suo procuratore”.

KOUAMÈ “Forte interesse del Genoa ed è un interesse confermato, forte. Il prestito che volevano fare dall’estero, la Fiorentina lo ha respinto. Formula? La vedremo più avanti, ma penso che sia su un prestito con obbligo o diritto”.

KAYODE “Mi fa impazzire. Conosco bene la sua storia, se dai via Pierozzi che fai? Tieni Kayode o li cederà entrambi? Pierozzi ha più mercato, ma la Fiorentina ha respinto le avance. Per Kayode ha fermato le offerte, poi vediamo cosa accadrà più avanti”.

BERARDI-ZANIOLO “Ripartiamo da quanto abbiamo detto l’ultima volta: stiamo attenti alle evoluzioni perché sono due profili che piacciono. Per Berardi è passata la buriana, hanno chiarito: andrà via solo se c’è la possibilità di giocare la Champions. Zaniolo, invece, seguiamolo per tutti. Sta bene al Galatasaray, ma è una situazione che va seguito in generale, da parte di tutti quelli che cercano un esterno offensivo che può giocare anche come mezzala. È impegnato nei preliminari di Champions League anche se non ha giocato l’ultima e il tecnico lo ha spiegato. Non metterei le mani sul fuoco che resterà al Gala perché si potrebbe creare più avanti le occasioni, forse ci metterei due dita. Lui in Italia tornerebbe, ma non va a fare casino con il Gala”.

BALDANZI “C’è stato un sondaggio, lo confermo, ma ci fermiamo qua”.

KARLSSON “Piace a tanti”.

DOMINGUEZ “Per il momento non ho aggiornamenti. Ad oggi siamo fermi, poi dobbiamo ribadirlo: il mercato è imprevedibile e le cose possono cambiare in qualsiasi momento”.