Pedullà: “Pioli mai in orbita Nazionale, priorità alla Fiorentina. Attenzione a Dzeko, ora Kean è sereno”

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

PIOLI “Il tema per chi lo ha mandato in Nazionale, non è un tema. Non è mai stato vicino alla panchina dell’Italia, né oggi né quattro giorni. Era solo in una lista ipotetica. Gravina ha continuato nel percorso soltanto nei riguardi di Claudio Ranieri. Anche le voci di questa mattina sono fake news. Ieri ha confermato ulteriormente alla Fiorentina di voler tornare, di voler rispettare. Hanno già avuto modo di parlare del mercato. Non c’è mai stata una posizione diversa da parte della Fiorentina, può esserci stato un dialogo con Motta, possono aver tenuto un piano di emergenza come Farioli. La Fiorentina ha dato priorità a Pioli, caricandosi sulle spalle il fatto dei tempi tecnici, pensando e sapendo che Pioli avrebbe ricambiato la priorità”.

SPALLETTI “Fake news dell’anno. Nessun contatto, soprattutto parlare di un suo rifiuto. Sicuramente è stato proposto da qualcuno, ha uno spessore importante, ma passare dal proporlo a fare qualcos’altro quando hai in mente una situazione chiara, c’è una distanza siderale. Da una proposta non si può far partire una trattativa”.

FARIOLI “È stato un nome tenuto in caso di emergenza. A me dà sempre fastidio parlare di piano B”.

BIRAGHI “Grande rapporto con Pioli. Quando verrà formalizzato Pioli con tutti i tempi tecnici e quando il Torino chiederà a Biraghi cosa vorrà fare, credo che Biraghi possa chiedere tempo per riflettere. L’ultima parola spetta lui. Inutile parlare del riscatto da 100 mila euro se lui non ci vuole stare. È una possiiblità, non una certezza, ma penso che lui ci possa pensare”.

PARISI-GOSENS “Siamo in un giro di orizzonte che non è stato approfondito per quanto riguarda la Lazio e Parisi. Così come la Roma non ha ceduto Angelino. Perché parlo di lui? Perché in futuro potrebbe rientrarci la Fiorentina. Qualora Theo non volesse andare, Dimarco non volesse andare da Inzaghi, Tavares rimane alla Lazio, so che a Gasperini piace Gosens alla luce di quanto fatto con l’Atalanta. Già la scorsa estate Gosens ha fatto di tutto e di più per tornare a Bergamo, prima che si materializzasse la Fiorentina. Intanto dobbiamo aspettare Angelino, dopo ci sta che la Fiorentina dica a chiunque che Gosens non si tocca”.

FIGURA TRA PIOLI E LA SOCIETÀ “Può darsi, ma solitamente se lo porta solo Conte. Questo non significa che non possono farlo con Pioli. Io so che Pioli si è congedato con il suo vice storico che è Murelli. Credo che Murelli ci sia rimasto un po’ così quando non è stato scelto per seguirlo nell’avventura con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. So che abitano a 2-300 metri a Parma, se non chiariscono, Murelli potrebbe seguire Pisacane a Cagliari”.

GUDMUNDSSON “Quando avremo delle certezze, ne parleremo. Il riscatto tu lo fai in base alla stagione che ha avuto il calciatore. Il Cagliari, per esempio, sta lavorando per il riscatto di Piccoli per 17 milioni. Per me la gestione di Gudmundsson da parte di Palladino è stata precaria. Penso che per come gioca Pioli, le caratteristiche tecniche degli esterni che lui cerca, può portare a qualsiasi situazione. Forse non è lo specifico che cerca Pioli, ma può avvicinarsi”.

PARMA-PALLADINO “È in una lista del Parma dopo che ha provato ad andare a Bergamo”.

CHIESA “Mi sembra la storia di Zaniolo. Ne abbiamo parlato fino al punto che poi si è materializzata”.

DZEKO “Attenzione al vento dalla Bosnia, Pioli è una grande estimatore di Dzeko. Il Bologna sta portando avanti il discorso, ma attenzione ai sorpassi e ai controsorpassi. Il Bologna è in testa e spera di arrivare in fondo, ma la Fiorentina ha questo discorso legato a Pioli e attenzione alle sorprese. Io Dzeko lo porterei ovunque, ha sempre fatto bene. Il Bologna è in testa, ma attenzione alla sorpresa viola. Alla Fiorentina piace moltissimo”.

KEAN “Per ora la situazione della clausola non ha portato a situazioni sorprendenti. Malgrado le dichiarazioni, il rapporto ha vissuto anche di alti e bassi. È sereno, felice e voglioso di restare a Firenze. Ora è così, un mese fa non lo so. L’ultima parola è la sua, anche a fronte della clausola. Ora gli umori suoi sono molti buoni, un mese fa non erano al massimo”.