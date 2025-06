Pedullà: “Nessun contatto tra Commisso e Pioli. Gilardino e Farioli proposti, ma la Fiorentina cerca altro”

Torna l’appuntamento estivo con Alfredo Pedullà su Passione Fiorentina! Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

COMMISSO-PIOLI “Io so che Commisso con Pioli non hanno parlato. E mi sono posto la domanda: ci deve parlare Commisso con Pioli? No. A me non risulta nulla, è una fake news. Andiamo avanti. Pioli è corteggiato, vuole andare via? Se glielo chiedi, dice di no. Guadagna 10+2 a stagione. Poi c’è il beneficio fiscale che lui ha pagato il 5%, come ha fatto Roberto Mancini quando ha discusso la sua separazione dalla Nazionale araba. Se vai a lavorare in Arabia o a Montecarlo hai dei benefici fiscali mostruosi, ma se tu vai via entro un determinato giorno di lavoro, te li richiedono dietro. Bisognerebbe parlare con un commercialista per entrare nel merito. Non è facile, potrebbe comparire un altro nome che finora non abbiamo ascoltato”.

GILARDINO “Non è un nome che è presente nella lista. Ha una cosa in B, all’estero e in Serie A. Nello specifico, potrebbe essere una soluzione in Serie B per l’Empoli, in Serie A per la Cremonese. E all’estero non lo so. È un allenatore con idee e con qualità, ma la Fiorentina deve prendere un profilo diverso, che attecchisca diversamente”.

PALLADINO “Non mi è mai piaciuto, l’ho sempre detto da inizio anno. L’unica cosa che si può rimproverare a Pradè, è il fatto di aver sbagliato la scelta del tecnico, ma non il mercato. Non mi sono piaciute le parole dopo le vittorie. Non mi sono piaciuti i sassolini che si è tolto dopo le vittorie. Buttiamo tutti nel calderone ma, secondo me, c’è stata una gestione totalmente sbagliata. Ogni giorno c’era un messaggio. Queste sono cose private. Se devo giudicare la stagione della Fiorentina, non posso dire che ha centrato tutti gli obiettivi. Ma il mercato estivo lo promuovo o lo boccio? Lo promuovo. Rinnovo di Palladino? Secondo me ne esce male solo lui. La società non gli ha rinnovato il contratto per paraculaggine, ma per carineria alla vigilia del Betis. È stata una forma di fiducia. Se un allenatore se ne vuole andare, se ne deve andare dopo Udine. Aveva in mano una Maserati e non l’ha saputa guidare in curva, hai fatto punti contro Golia e hai perso punti contro Davide. Io devo fare un ragionamento sulla stagione e per fortuna si sono lasciati perché al 4 di settembre si sarebbe tornati a punto e a capo. Prima si parla di mercato, poi il giorno dopo arrivano le dimissioni: cosa è successo nella notte? Non c’era gioco, c’era l’esaltazione del singolo. Per me non deve essere fatto passare per eroe”.

SARRI “Ormai è della Lazio. Non sono un incendiario, la Lazio è arrivata per tempo. Al 95% sarebbe andato al Milan se non fosse arrivato Tare, ma guardiamo avanti. È l’allenatore della Lazio, è un argomento di cui è inutile parlare”.

BARONI “Fino a dieci minuti fa non mi risultano contatti tra Baroni e la Fiorentina. Vedo che lo danno in pole, ma io non ho notizie. So solo che doveva presentare il contratto venerdì scorso, è una cosa che va fatta fisicamente e non via mail. Lo farà in questi minuti, forse. Dopodiché, per quanto ne sappia io, dovrebbe incontrare Cairo da qui a domani, quando il presidente comunicherà a Vanoli di non continuare insieme”.

ALLENATORE FIORENTINA “Chi ha contattato? Io posso dire chi non ha contattato. Pioli sta dentro, qualcuno ha proposto De Rossi, sicuramente anche Gilardino e Farioli. Ma cercano qualcosa di diverso. Il ritardo è dovuto anche al fatto che non si aspettavano le dimissioni di Palladino”.

THIAGO MOTTA “So che l’agente ha incontrato Atalanta. Non possiamo definirlo esperto, guadagna 4.2 milioni a stagione. Teniamo conto anche di questo. Lui vuole tornare, ma non è semplicissimo dopo quello che è successo nell’ultima stagione. Ha preso delle bastonate”.

MANCINI “Sperava di andare alla Juve, magari lo spera ancora. Ma non c’è niente per adesso. Chiede un ingaggio folle, per me il mercato degli allenatori non è questo. Penso sia giusto dire quando la Fiorentina si avvicina a un nome. Ma Mancini guadagna cifre molto importanti”.