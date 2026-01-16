Pedullà: “La Roma offre 8 milioni per Fortini, la Fiorentina chiede 16. Chiesto Fabbian, Italiano fa muro”

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato del mercato della Fiorentina esclusiva sui canali Twitch e Youtube di Passione Fiorentina, queste le sue parole:

“Quando prendi uno come Harrison è normale che ci sia una distanza da colmare, ma la sua volontà ha fatto la differenza. Adesso hai più alternative sulle fasce. A me a Gennaio non piacciono i calciatori che vengono dal Sud America e hanno bisogno di ambientarsi, questa è un’operazione intelligente.

Se Rugani fosse sul mercato sarebbe un’opzione concreta. Ma non so se è sul mercato. Il rapporto tra Rugani, il suo agente e Paratici è intimo. De Vrij è cedibile, ma se conviene a tutti fare delle operazioni si possono fare operazioni anche tra Marotta e Paratici che hanno rapporti freddi per via di quello che è successo negli ultimi mesi e anni. Per ora hanno respinte le offerte per Pongracic. vediamo cosa succederà domani. Mi aspetto che il difensore possa arrivare dalla premier. Negli ultimi giorni di gennaio si cedono calciatori che 5 giorni prima erano incedibili.

Però ci sono altre priorità. L’argomento del giorno è Fortini, perché hai fatto 3 acquisti. Io so che il ragazzo sta mantenendo un atteggiamento irreprensibile, non sta speculando. Però al momento c’è una distanza tra domanda e offerta per il rinnovo. Secondo me gli alzeranno l’offerta. Lui al momento vuole rinnovare ed è un momento che va sfruttato, un domani può essere che la volontà non c’è più. A giugno fai un pugno di moscerini. Per Gasperini Fortini è un simil Palestra. Gasperini a Roma chiese subito Palestra. Loro hanno dei problemi sulla fascia, c’è solo Wesley. Gasp ha chiesto di prendere gli attaccanti e poi di andare sulle fasce.

La Roma ha offerto 8 milioni. La Fiorentina ne ha chiesti 16 più bonus per arrivare a 20. Vuoi far scappare le pretendi nonostante il minutaggio non sia altissimo. Fortini può giocare su entrambe le fasce e la Roma ne ha bisogno. Per adesso la Fiorentina ha la volontà di Fortini e del suo agente di rinnovare. Però lo devi accontentare sennò diventa più complicata, la pratica va giocata adesso. La Juve ha fatto un sondaggio blando ma ha altre piste.

Italiano vuole tenere Fabbian, non vuole assolutamente darlo via, per lui è uno che può aprire le partite a partita in corso, ha grande considerazione di lui. Per prendere Fabbian ogni giorno che passa chiedono di più perchè non vogliono darlo, non bastano 13 milioni di euro. Fazzini piace al Bologna ma ad oggi non si è andati avanti su questa situazione.

Kouamè sta pensando al suo futuro, ha qualcosa in Italia e all’estero ma guadagna tantissimo e la Fiorentina deve contribuire al suo ingaggio, qualcosa si può sbloccare con la partecipazione della Fiorentina al suo ingaggio pagando almeno la metà del suo grande stipendio. Bailey può piacere a Paratici, Thorstved è in scadenza giugno 2027 e vuole andare via”