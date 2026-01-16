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Pedullà: "La Roma offre 8 milioni per Fortini, la Fiorentina chiede 16. Chiesto Fabbian, Italiano fa muro"
Redazione Labaroviola
16 gennaio 2026 19:06
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16 gen 2026 • Le ultime di mercato della Fiorentina con Pedullà, dall'arrivo di Harrison fino alla situazione Fortini e al difensore
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#Passione Fiorentina
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