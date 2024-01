Pedullà: “Contatto diretto tra Fiorentina e Verona per Faraoni. Kean? La Juve lo da via in prestito”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

BARAK – “C’è un sondaggio che può diventare un interesse, una trattativa o un ritorno al passato. Il Napoli è in ritardo, ha chiuso solo Mazzocchi. Siamo al 10 gennaio e sono in ritardo rispetto alla tabella di marcia. E la disperazione ti possono portare a battere percorsi che non avresti battuti. Ci sta che possono fare due difensori e due centrocampisti. E ci sta che tra Samardzic e l’altra casella, possa entrarci Barak. I due non sono collegati. De Laurentiis disse ‘Adesso i rinforzi’. Sono passati dieci giorni: quando arrivano questi rinforzi? Io penso che si possa fare un prestito. Non penso si possa andare oltre a certe formule, non penso si riesca a dare una valutazione a Barak. È vero che ha un contratto molto lungo, ma faccio fatica a dargli una valutazione. La registriamo come un sondaggio, diamo pochi nomi ma quelli che reputiamo giusti”.

DEMME – “Non gioca due partite di fila da due anni. Magari se viene un altro nome per un altro scambio. Non mi sorprende che ci possono provare, ma non credo vada in porto. La vedo come una cosa che viaggia su un terreno isolato”.

KEAN – “La Juve lo da via in prestito, ma prima deve rinnovare. Non può andare via e tornare a un anno di scadenza. Lui ha avuto sempre un rapporto particolare con Allegri, ma non in rotta di collisione, in fatto di avere una maggiore visibilità. Sempre stato un rapporto di stima, mai di frattura. Prestito con diritto o secco? Dipende. C’è anche il Monza che vuole spendere sull’attaccante. È un classe 2000, è sempre giovane. Per me è un attaccante forte. Prima domanda: sarà ancora Allegri l’allenatore della Juve il prossimo anno? Io non ci metterei tutte e due le mani sul fuoco. Una società che può è in grado di mettere un diritto di riscatto. Ricordiamoci che la Juve lo ha pagato quasi 40 milioni per riportarlo in Italia. È una situazione che mi sorprenderei se non portasse al fatto di liberarlo in prestito. C’è stato un momento in cui ha giocato più di Vlahovic, andava in campo lui piuttosto che il centravanti serbo. Poi ha avuto problemi fisici, poi è diventato il secondo di Milik, poi il terzo. E le cose cambiano. Poi se tu scopri Yildiz che parte addirittura titolare, è normale che per Kean si creano certe dinamiche. Kean per me è un grande attaccante, è un investimento che farei. Dobbiamo considerare anche l’alto ingaggio. Kean non è una punta classica, gioca al fianco di un’altra punta ma potrebbe anche giocare esterno”.

NZOLA – “Se ti sei interessato a Kean, potrebbe muoversi qualcosa per Nzola. Non ha fatto bene fino a qui, è costato 10 milioni. Io penso sia una cosa che, se si sistemerà, lo farà negli ultimi 10 giorni. Siamo già al 9 gennaio, tra qualche giorno parti per la Supercoppa. Dopo l’Udinese potresti aggiungere qualcosa”.

ESTERNO – “Se lo devi prendere, lo devi prendere forte”.

MERCATO – “Quando sei quarto e balli, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Sulla carta potrebbe arrivare un terzino, un esterno e un attaccante. Se prendi l’attaccante e l’esterno offensivo col quarto posto in tasca e vuoi rafforzare la squadra, significa che tu vuoi lottare fino in fondo per la Champions che, ad oggi, potrebbe valere anche il quinto posto”.

FARAONI-NGONGE – “C’è stato un contatto diretto tra Fiorentina e Verona. Quattro o cinque giorni fa c’era stato il contatto indirettamente, anticipando l’offerta di 8 milioni. Ma ieri non hanno chiesto Ngonge. Ieri hanno chiesto la fattibilità dell’operazione Faraoni, un’operazione che nasce dall’esigenza di avere un vice Kayode per non dover adattare Parisi e Biraghi. Il Verona non vede l’ora di darlo via, ha un alto ingaggio, viene da diverse sessione dove è sul piede di partire. Dipende dalla Fiorentina. Io penso che la Fiorentina stia valutando, ha altre due o tre cose in Italia, il Verona chiede zero e te lo confermo. Può darsi pure che siano due operazioni staccate. Il Verona sa che alla Fiorentina piace Ngonge, ma ieri hanno parlato solo di Faraoni. Il Milan ha chiesto informazioni sulla credibilità di Ngonge, ma sappiamo che in questo momento è tutto cedibile in casa Verona”.

BREKALO – “In Croazia può avere molti estimatori. Ha fatto una carriera forse inferiore alle attese. Valutazioni? 4-5, forse anche 6 più bonus. Porteresti a casa milioni di plusvalenza. La Fiorentina ha fatto bene a prenderlo”.

