Pedullà: "Kayode verso il Brentford, Man dipende dalla Fiorentina. Henrique? Irruzione dopo le cessioni"

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguit...

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

KAYODE "Il Brentford aveva già fatto uno scatto importante. Nelle ultime ore ha accentuato e confermato questo scatto. Siamo verso il via libera per Kayode. La Roma si era interessata prima di virare su Rensch dell'Ajax. Vedremo la formula, penso che possa essere un prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto, in modo che la Fiorentina tenga il controllo. Ma vedremo, dobbiamo controllare e verificare sulla formula. È un prestito, la formula la verificheremo. Quello che conta dire oggi è che il Brentford è in vantaggio".

KOUAME-SANABRIA "La sfida di domenica è l'occasione per parlarne. Ieri, giovedì, l'Empoli ha fatto un tentativo concreto per Kouamè. Corsi ci aveva già provato un paio di anni fa, è un suo pallino. Ci provò anche anni fa con la triangolazione tra Zurkowski e Bajrami. È un tormentone che ritorna. Ci sono stati sondaggi anche da Cagliari e Venezia, evidentemente pensano che da altre parti possa fare meglio che alla Fiorentina. Sia lui che Ikone non sono incedibili, lo sanno tutti. Dobbiamo capire cosa accadrà dopo o prima la partita. Il Torino cerca una prima punta, ma costa e si chiama Beto. Per Vanoli serve una punta che possa ricoprire gli ultimi 30 metri e poi capire come funziona il resto. Sanabria è un separato in casa del granata. È un litigato per il minutaggio, per ragioni tecnico tattiche, ma non litigato per altro. Sanabria è sul mercato da, ormai, tre o quattro stagioni. Vanoli disse che doveva entrare nei meccanismi altrimenti sarebbe stata dura. Dobbiamo vedere come andrà e se Kouamé sarà staccato da questo discorso e verrà ceduto al miglior offerente".

IKONE "Ha memorizzato i Chicago Fire. Tra l'altro il club sta cercando altri campioni come Neymar. Potrebbe tornare anche il Como".

LUIZ HENRIQUE "Prevedo un'irruzione della Fiorentina. I rapporti stanno andando avanti, la Fiorentina c'è e continua a esserci. Chiudendo le due operazioni, la Fiorentina può andarci con importanza. Per ora il calciatore non ha detto sì a nessuno. Mi risulta che la Fiorentina sia ben aggrappata in attesa di fare un'altra proposta perché 20 milioni non bastano. Non arriveremo a fine gennaio, arriveremo tra fine e inizio della prossima settimana arrivando a 23-24 più bonus. Lui vuole tornare in Europa, vuole cancellare la brutta esperienza europea con il Betis. Ha fatto un 2024 con le fiamme, ha vinto il Pallone d'Oro Sudamericano. Se cedi Ikone e ti liberi dell'ingaggio di Kouamé, sei molto più libero per avanzare. Lui probabilmente ritiene che la piazza di Firenze sia più adatta alle sue ambizioni".

MAN "È una delle alternative. Se la Fiorentina volesse Man, sarebbe al Viola Park. Si può prendere a meno di 15 milioni, non so quale sia la problematica all'interno del club emiliano. Se tu mi chiedi i punti di forza del Parma, Man te lo metto al primo posto. Se non lo hai preso è perché vuoi fare il colpo grosso. Dobbiamo avere pazienza. Dalle parole dell'agente penso che stiano spingendo per andare via da Parma, non so per quale motivo. Ma se la Fiorentina volesse, lo avrebbe già preso. Nella lista dei desideri, il primo nome è Luiz Henrique".

CRISTANTE "A Roma non lo vogliono più vedere nemmeno in cartolina. È in una fase ascendente. All'Inter è stato offerto, ma lo avrebbero soltanto se la Roma avesse pagato i soldi di Frattesi".

ASLLANI "Ragazzo straordinario, molto sensibile alle critiche. È un talento che l'Inter ha preso per fare il vice-Calhanoglu. Sta subendo delle cose ingiuste. Ma non ho notizie su qualcosa di aperto sul mercato. Se finisse sul mercato, ci sono altre 4-5 società pronte a investire. Cifra? Penso 15-20 milioni. Lo hanno bacchettato ed etichettato, ne uscirà. So che segue molto le trasmissioni, ma deve uscirne. È un ragazzo molto sensibile".

MONZA "Per Pablo Marí tutto confermato per l'accordo di un anno e mezzo. Djuric e Pablo Marí pensano all'addio perché sono in scadenza. Il Monza ha chiesto informazioni per Valentini, ma deve accettare il giocatore. Aspettiamo le partite"

BIRAGHI "Vediamo, magari oggi sei separato in casa e domani no. Riapertura? Non escludo niente, è una situazione che va seguita. Il Bologna non si è materializzato. Italiano vuole Ikone e Biraghi, magari ne vuole anche altri. Biraghi 1, X o 2, non è una cosa definita. Ma non prendiamola come notizia, teniamola da parte, memorizziamo. Vendiamola per come è, se diventerà una notizia ci ricorderemo di quanto detto oggi".

MORENO "La Fiorentina non se ne priverà. Con il Napoli, al netto dell'errore, ha fatto una grande partita".

CM.COM: “LO SCAMBIO KOUAME-SANABRIA È IN VIA DI DEFINIZIONE, ULTIMI DETTAGLI PRIMA DELLE FIRME”

https://www.labaroviola.com/cm-com-lo-scambio-kouame-sanabria-e-in-via-di-definizione-ultimi-dettagli-prima-delle-firme/285036/