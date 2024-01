Pedullà: “Il Napoli è la priorità di Barak. L’Augsburg vuole 7+2 per Vargas, Kean aspetta sirene estere”

Come ogni martedì – e in via eccezionale oggi, mercoledì 17 gennaio – e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

RUBEN VARGAS – “Serve l’accordo tra le due società. Adesso la Fiorentina è in Arabia e mi risulta che l’Augsburg lo voglia vendere alle sue condizioni: non meno di 7 o 7.5 più bonus per arrivare a 9”.

ESTERNO – “Dopo la vicenda Ngonge, la Fiorentina si potrebbe prendersi una riflessione per capire lo spessore da regalare a Italiano. Io sono dell’idea che o lo prendi bravo o non lo prendi. Il mercato di gennaio è la più difficile in assoluto. A gennaio, solitamente, non canti messe. Parto dal presupposto che se lo devi prenderlo bravo, se non sono tutti convinti è giusto prendere una pausa di riflessione”.

NGONGE – “Avrebbero dovuto prenderlo prima del rilancio? Sì, ma poi le valutazioni si sono alzate. Ora ci sono dei tempi tecnici da rispettare, il Napoli è da tutt’altra parte del mondo. È chiaro che un minimo di prudenza imponga aspettare la fine del film, ma la trama si è già vista”.

NAPOLI – “È una partita che può vincere. Una partita apertissima, con i viola che hanno la grande possibilità di smascherare i grandi limiti attuali del Napoli. Per me sarà una partita equilibratissima, mi meraviglierei se non fosse così”.

POLITANO – “Lo hanno cercato dall’Arabia, ma voglio vederlo. Non lo escludo, ma voglio vederlo. Poi se andrà, mi arrendo. Se il Napoli perfeziona l’accordo già raggiunto per Ngonge, avrà Lindstrom, Politano, Zerbin, Kvara, Traoré che può giocare anche lì, Simeone, Osimhen quando tornerà e Raspadori. Sicuramente qualcuno dovrà uscire”.

GIUNTOLI – “C’è verità all’80% nelle parole di Giuntoli. La Juve avrebbe preso Henderson per 18 mesi, ma alle sue condizioni. Lo avrebbero preso per 18 mesi con la possibilità di uscire dopo 6 mesi. Adesso il centrocampista sta risolvendo, ma è diretto verso l’Ajax in quanto, evidentemente, danno condizioni migliori per i 18 mesi”.

KEAN “La Fiorentina ha fatto sondaggi dopo il Monza. Mi risulta anche che Kean tramite Lucci ha mandato a dire di aspettare sirene estere, tipo l’Atletico Madrid che ha Depay che non sta bene e potrebbe tornare sul mercato. La vicenda Kean va seguita su sfondo Serie A. Lo spazio per lui è sempre meno, vuole andare a giocare, mi stupirei se restasse. Per Italiano sarebbe la soluzione migliore perché può giocare da prima punta, a sinistra o fare la punta accanto a Beltran. È un 2000, ha voglia di giocare e c’è anche un Europeo alla porta. Ha fatto anche il titolare quando Vlahovic non stava bene. Hai visto come è cambiata l’aria tra Vlahovic e la Juventus? Andava solo aspettato. Guardate la Juventus di quest’anno con un direttore al top che ti segue tutti i giorni, con un solo acquisto sul mercato e con questi giovani che stanno entrando nelle rotazioni, sta facendo meglio della Juve di Pogba, Paredes, Di Maria ecc. Torniamo su Kean”.

ZANIOLO – “Non te lo escludo, è sempre stato un pallino. Sarebbe un’altra triangolazione, non riesce a stare 6 mesi in un club che va da un’altra parte. È ancora giovane, ma va verso i 25. All’Aston Villa entra ed esce, non so nemmeno quanto sia pronto. Quando tu fai il mercato di gennaio fai sempre un ragionamento a ritroso su obiettivi che non sei riuscito a raggiungere. Magari poi va in Arabia la prossima estate. Zaniolo, comunque, non lo toglierei dal giro al 100%”.

BERARDI – “Non ti escludo che a giugno che anche lui possa andare in Arabia. I tempi dei 25-30 milioni per un ragazzo bravo del ’94 sono finiti. So che nelle ultime settimane ci sono stati dei sondaggi dell’Arabia”.

GNONTO– “Son sincero, se tu hai in mente di fare un salto, devi fare un salto”.

STREFEZZA – “Sono un estimatore, è un grande professionista. Ma devi fare il salto: o lo fai o aggiungi tanto per aggiungere”.

MINA – “Se dovesse andare via, hai una rotazione in meno in difesa. E va tenuto d’occhio”.

BARAK – “Sono passati a un diritto di riscatto a un prestito con la possibilità di diventare un obbligo. Ma la Fiorentina vuole un obbligo concreto, faccio un esempio: se il Napoli va in Europa League o se fa tre presenze e un gol. Per Barak il Napoli è una priorità, è già stato molto vicino al Napoli ma poi presero Ndombele. Lui ci rimase malissimo. Adesso c’è Meluso che lo ha già avuto a Lecce. Vediamo se succederà qualcosa oggi, è una cosa che va seguita”.

ROMA – “Continueranno a giocare a 3, ma è possibile che giochino quattro a centrocampo e due dietro la prima punta. Oppure due trequartisti dietro la prima punta”.

DIA – “La valutazione fatta di Iervolini è di 22 milioni. Magari se dai 15 più Brekalo, potresti sbloccare la trattativa. A me piace molto Dia, è il classico attaccante di colpi e di grande personalità. Per me potrebbe fare anche l’esterno”.