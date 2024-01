Caos Bonaventura, trattativa Gudmundsson e Belotti vicino. Dalle 14 Pedullà in diretta per le ultime

Dalle 14 in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina e visibile anche su Labaro Viola, ci sarà in diretta il grande esperto di mercato Alfredo Pedullà per tutte le ultime sul mercato viola, dal caos tra Bonaventura e la società per il rinnovo, l’offerta della Juventus per il calciatore, l fino alla trattativa per Gudmundsson con il Genoa e poi Belotti che è sempre più vicino. Appuntamento dalle 14

TRATTATIVA TRA LA FIORENTINA E IL GENOA, LE ULTIME