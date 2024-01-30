Calamai rivela: "Potrebbe essere Kouamè la contropartita per Gudmundsson, la Fiorentina ci prova"
Fiorentina e Genoa trattano, obiettivo vestire di viola Albert Gudmundsson. La richiesta è di 25/30 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2024 11:31
"Potrebbe essere Kouamè la contropartita giusta in mano alla Fiorentina per piazzare il colpo Gudmundsson". Cosi scrive il giornalista Luca Calamai in riferimento alla trattativa tra Fiorentina e Genoa per cercare di portare a Firenze l'esterno classe 1997 che sta incantando in serie A. Queste le sue parole:
L'ANNUNCIO DI NARDELLA, SORRIDE LA FIORENTINA
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