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Calamai rivela: "Potrebbe essere Kouamè la contropartita per Gudmundsson, la Fiorentina ci prova"

Fiorentina e Genoa trattano, obiettivo vestire di viola Albert Gudmundsson. La richiesta è di 25/30 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2024 11:31
Calamai rivela: "Potrebbe essere Kouamè la contropartita per Gudmundsson, la Fiorentina ci prova" -
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"Potrebbe essere Kouamè la contropartita giusta in mano alla Fiorentina per piazzare il colpo Gudmundsson". Cosi scrive il giornalista Luca Calamai in riferimento alla trattativa tra Fiorentina e Genoa per cercare di portare a Firenze l'esterno classe 1997 che sta incantando in serie A. Queste le sue parole:

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