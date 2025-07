Pedullà: “Il Verona riprenderebbe Valentini. Ma la Fiorentina non vuole ridarlo in prestito”

Nel corso dell’intervento a PassioneFiorentina su Twitch, l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha così parlato della situazione legata a Nicolas Valentini, di rientro a Firenze dopo il prestito all’Hellas Verona: “Ci sono stati sondaggi. Il Verona vorrebbe riprendere Valentini, ma non c’è stata una quadratura. Stanno seguendo anche altri profili all’estero. Quando fai un’operazione a zero hai sempre vinto. La Fiorentina giustamente non ha pagato i soldi per anticipare. Quando lui è arrivato a gennaio ha trovato ingolfato con delle gerarchie chiare. Adesso è tornato, togli Viti, non consideriamolo. Ma anche senza Viti non gioca perché c’è Ranieri, perché ce ne sono altri come Comuzzo e Pongracic. Ad oggi la Fiorentina non vuole ridarlo in prestito. Se Valentini è sul mercato, evidentemente a Pioli sta bene Pongracic, Viti, Comuzzo e Ranieri. E c’è anche Pablo Marí”.