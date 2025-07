Pedullà sugli esuberi: “Cremonese e Pisa su Ikonè, Nzola ha mercato. Entro fine luglio due uscite”

Alfredo Pedullà, nel corso della diretta Twitch di Passione Fiorentina, si è soffermato anche sulla situazione esuberi del club Viola. Ecco le sue parole:

“Da qui al 31 Luglio ci saranno un paio di uscite degli esuberi. Ikonè ha qualcosa dalla Cremonese e dal Pisa, Nzola ha mercato sia in Italia che all’estero. Liberarti un paio di cose adesso significa di avere la forza poi di fare un operazione. La Fiorentina adesso non ha smania. Sottil è andato via a Gennaio sapendo di essere l’ultima ruota e sapendo di non giocare mai, la carriera della giochi con le tue scelte. Penso che si possa far cassa su Nzola e Ikonè il resto come Barak, Sottil, Brekalo li farai un po’ per volta.”