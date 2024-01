Pedullà: “Terracciano verso il Milan. Faraoni? Il Verona lo libera a zero, per Ngonge servono 10-15 milioni”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

TERRACCIANO – “Il Milan vuole chiudere tra stasera e domani. Ha alzato a 5,5 più bonus. La Juve non c’è mai stata, la Fiorentina è sempre stata sullo sfondo. Il Milan aveva messo le marce alte, poi si è fermato dopo le richieste del Verona. Adesso sono a 5,5 più un possibile milione di bonus e, penso, tra oggi e domani ci sarà la fumata bianca. Dobbiamo aspettare le formalità, ma siamo su quella strada. Credo ci sarà un contatto tra le 17 e le 19 di oggi. La volontà è quella di chiudere, Pioli lo conosce bene e Terracciano vuole il Milan. Poi è chiaro che fino alle firme dobbiamo aspettare, certe volte anche dopo le visite saltano le cose, ma oggi siamo sulla via della definizione. Dobbiamo solo aspettare le cose formali”.

ZANIOLO – “Non sta facendo meravigliosamente bene all’Aston Villa. Se dovesse fare un altro trasferimento, gli manca soltanto il cartello di capostazione che sale sul treno e va alla stazione successiva. Dopo la Roma le ha girate tutte. A parte che ha dei costi importanti di cartellino, percentuali e ingaggio ma la domanda che ti faccio è: Zaniolo oggi ha un perché? Io sono per i profili più affamati, da plasmare mettendoli nelle mani di Italiano. Roma, Galatasaray, Aston Villa: cosa manca? Vedi, Icardi ha avuto una sua stabilità al Galatasaray. Zaniolo no. È andato controvoglia sapendo che a luglio sarebbe andato da altre parti, rimanendo poi scottato non andando al Milan e finendo all’Aston Villa. Adesso tutti devono andare agli Europei, anche Insigne che ha deciso di firmare un contratto da 10 milioni di dollari e ora pensa di tornare in Italia. I bonifici poi lasciano il passo alla volontà di giocare a calcio. Tornando a Zaniolo, non escludo niente ma sarebbe un po’ da comiche. Ogni sessione, un trasferimento… Lunge da me bocciarla, ma non sono convinto e virerei su un altro profilo come Ngonge”.

NGONGE – “Se arriva un’offerta tra i 10 e i 15 milioni, secondo me il Verona lo sdogana. Il Verona deve fare operazioni tra i 27-30 milioni da qui a fine gennaio. Liberando Terracciano ne restano 21, poi puoi dare Doig al Torino e ti resterebbero 12-15 milioni. Ma devi comunque fare delle operazioni in entrata per colmare le uscite, sapendo che non puoi spendere i soldi entrate. Morale: alla fine Ngonge è l’ultimo che loro vorrebbero vendere. Vorrebbero vendere Faraoni scaricando l’ingaggio, stanno dando via Kallon, Gunter. Ngonge non penso sia caldissima, penso sia più una situazione da ultime due settimane ma siamo pronti a seguire ogni evoluzione. Ngonge è un profilo che la scorsa estate aveva una valutazione di 8-9 milioni, ci avevano pensato Lazio, Bologna e Sassuolo. Adesso, il Verona pensa di poterlo tenere fino a maggio perché per qualità e caratteristiche può avere i colpi per valere 15 più bonus. Ed è giusto. Ma le necessità di fare cassa, potrebbe fare la differenza in casa Verona”.

ESTERNI – “Su Brekalo ha parlato il tecnico della Dinamo Zagabria. Sottil non so per quanto ne abbia ancora. La Fiorentina ha bisogno di prendere uno che abbia la fame giusta e che sia pronto su tutti i fronti. La Fiorentina ha la necessità di prendere uno pronto per giocare sempre”.

CALCIOMERCATO – “La Fiorentina farà le operazioni, ma deve prima fare delle sue riflessioni. A partire da quando tornerà Sottil, facendo scivolare la Coppa d’Africa, capendo quando torna Nico Gonzalez e via dicendo”.

STENGS – “Ha fatto la fortuna di Gimenez, ma non c’è nient’altro. Se decidesse di andare via, potrebbe andare in Inghilterra. Non c’è nessuna trattativa”.

FARAONI – “Doveva andare a Napoli, ma il primo della lista era Mazzocchi. Se lo vuoi prendere te lo liberano, costa zero, il Verona vuole scaricare l’ingaggio. A me piace più Mazzocchi, prenderei un profilo più fresco. Sono almeno tre sessioni che deve andare, costa tanto e non gioca sempre”.

PIEROZZI – “Penso che non lo stanno liberando proprio per la mancanza di un terzino destro. Non puoi andare sempre avanti con Parisi adottato a destra”.

CONTE – “Non ci sono solo Milan e Napoli, potrebbe esserci anche la Roma. Il Napoli vorrebbe farlo ora, ma lui non vuole andare. Ha memorizzato che De Laurentiis farebbe di tutto e di più, ma Conte vuole certezze. E vorrebbe andare alla Juve come primo incipit. Non credo che la Juve abbia l’idea di virare su di lui, nonostante gli sponsor che ha a Torino. Vorrebbe andare al Milan, Ibra e Moncada sono dalla sua parte mentre Furlani non è pienamente convinto. Ma sono discorsi di gennaio con proiezione marzo, è ancora presto”.

POLITANO – “Lo voglio vedere, come Mario Rui che doveva andare. Non lo escludo, ma lo voglio vedere”.

KARLSSON – “Non era una priorità di Thiago Motta. Forse potrebbero lasciarlo andare per rientrare dall’investimento fatto, non è scoppiato il feeling. Ma a gennaio non andrei a risolvere il problema degli altri”.