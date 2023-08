Trattativa a sorpresa tra la Fiorentina e lo svincolato difensore Mina, oggi dalle ore 14 in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina e anche in diretta su Labaro Viola il grande esperto di mercato Alfredo Pedullà per tutte le ultime sul mercato viola. In onda tutti i martedi e tutti i venerdi dalle 14 alle 15.30 in diretta per tutta l’estate viola

TRATTATIVA IN CORSO, I DETTAGLI