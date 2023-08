Pedullà svela: “Fiorentina a sorpresa su Mina, lui gradisce la destinazione. Trattativa in corso”

Scrive Alfredo Pedullà, la Fiorentina è a sorpresa su Jerry Mina, difensore centrale svincolato classe 1994. Il colombiano è un profilo importante, nel pieno della maturità, che dal primo luglio è un’occasione a parametro zero dopo l’esperienza con l’Everton. Alle spalle una parentesi con il Barcellona, che lo aveva ingaggiato dal Palmeiras, prima del trasferimento all’Everton nell’estate 2018 per la non modica cifra di 30 milioni. Adesso la Fiorentina si è mossa con un forte interesse, ricambiato da Mina: trattativa in corso per cercare gli accordi definitivi.

LEGGI ANCHE, CASTROVILLI-FIORENTINA RINNOVO DISTANTE