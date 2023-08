Corriere Fiorentino: “A Castrovilli offerto rinnovo a ribasso. C’è molta distanza tra il giocatore e la Fiorentina”

Secondo il Corriere Fiorentino, le voci di un avvicinamento tra le parti per il rinnovo di Gaetano Castrovilli sono state messe in giro per non far uscire la realtà, cioè che giocatore e società non sono mai stati così lontani. La Fiorentina ha offerto un prolungamento fino al 2027 a 1,5 milioni netti, mentre il giocatore (che oggi ne guadagna 2), ne chiedeva 2,5. Si registra qualche apertura all’ingaggio attuale, ma ormai si parla già di addio con il Napoli che potrebbe offrire Demme ai viola, e la Lazio e l’Inter che fiutano l’affare tra un anno.

