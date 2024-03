Dalle 13.30 il sorteggio della Fiorentina in Conference in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina

Alle ore 14 la Fiorentina conoscerà il suo avversario per i quarti di finale di Conference League, nel sorteggio di oggi anche il percorso eventuale della squadra di Vincenzo Italiano in caso di passaggio del turno con il tabellone anche per le semifinali. In diretta a partire dalle 13.30 sul canale Twitch di Passione Fiorentina e visibile anche su Labaro Viola. Queste le possibile avversarie:

Aston Villa (Inghilterra)

Bruges (Belgio)

Fenerbahce (Turchia)

Fiorentina (Italia)

Lille (Francia)

Olympiacos (Grecia)

PAOK Salonicco (Grecia)

Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)

IL VIDEO DEI DISORDINI DOPO LA PARTITA CON IL MACCABI