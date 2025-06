Pedullà in diretta tutta l’estate a Passione Fiorentina il martedì e venerdì dalle 14 su YouTube e Twitch

Inizia l’estate e con essa inizia inizia inevitabilmente il calciomercato estivo, proprio per questo da oggi potrete seguire in diretta in esclusiva su Passione Fiorentina le nostre dirette con uno dei migliori esperti di calciomercato come Alfredo Pedullà. L’appuntamento è ogni martedì e ogni venerdì dalle 14 e sarà visibile sui canali di Youtube e Twitch di Passione Fiorentina, da oggi per tutta l’estate fino alla fine del calciomercato estivo. Con Pedullà seguiremo e analizzeremo tutte le notizie e le voci a tema Fiorentina che usciranno lungo tutto il calciomercato, seguiteci per essere sempre aggiornati sulle ultime in casa Fiorentina