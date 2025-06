Pedullà: “Kean non ha aperto a nessuno, Seba Esposito occasione a 5-6 milioni. Frendrup? Servono 25-30 milioni”

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

VITI “Abbiamo spiegato perché non è stato annunciato e non ha fatto le visite. Non si può liberare prima del 30 giugno da questa situazione dal rientro al Nizza dopo il prestito all’Empoli. Dal 1 luglio si entra nella settimana giusta”.

PROSSIMI OBIETTIVI “Ora qualcosa in mezzo al campo e almeno un attaccante in presenza di Beltran, poi se qualcuno si presentasse per Beltran, penso che non sia un intoccabile. Può entrare in un circuito in caso di condizioni favorevoli per tutte le parti”.

ATTACCO A DUE “Può darsi, ma non posso essere io a darti risposte certe. Ci sta che sia così, non lo abbiamo mai negato e ne abbiamo già parlato. Ma la costruzione della squadra non implica che Dzeko debba essere il vice Kean. Si potrebbe anche andare in un 3-4-2-1 o 3-4-1-2 con Gudmundsson dietro l’attaccante. Ma sono discorsi da bar dello sport. Kean è panoramico, può fare la prima punta, ma può partire anche da più indietro. Ecco perché io, al 27 giugno, non tolgo dai radar Sebastiano Esposito”.

ESPOSITO “È un’occasione per me, è un attaccante forte. Non ha mai avuto l’assistenza e la fiducia per esplodere. Quattro o cinque anni fa c’era anche la proposta del PSG, era il Pio di adesso. Ricordo che il PSG era venuto a Roma per incontrare l’entourage, non è andata porta. Per me a 4-5 + 1 di bonus, a un anno e tre giorni alla scadenza del contratto, potrebbe essere un’opportunità”.

PIOLI “Credo che i giorni saranno dal 7 al 9 di luglio. In quei giorni si può materializzare ufficialmente, devono trascorrere ancora dei giorni dopo l’ufficialità dell’Al Nassr. Dobbiamo rispettare quei paletti di cui abbiamo sempre parlato”.

BERNABÉ “Sono nomi che mi mandano in difficoltà. Fondamentalmente i calciatori che volevano prendere, erano quelli e li hanno presi. È un eccellente centrocampista, lo ha chiesto anche l’Inter dieci-quindici giorni fa quando l’Inter ha incontrato il Parma per Bonny. Se avrò dei riscontri concreti, ne parleremo. Ha avuto una stagione difficile caratterizzata da infortuni, ma la richiesta dell’Inter certifica il fatto che possa entrare in ottica di squadre importanti”.

KEAN “Le voci si sono un po’ spente. Stiamo per entrare nei quindici giorni, le chiacchiere dei giorni antecedenti non hanno motivo di esistere. Lui sta bene a Firenze, non ha aperto a nessuno, né la porta né la finestra. Non ho notizie del Manchester, ma è un parziale del 27 di giugno. C’è Arabia e Arabia, quella della porta principale e quella della porta secondaria. Non vanno tutti in Arabia e credo che Kean sia sintonizzato su questa lunghezza. Non posso escludere che ci sia qualcuno appostato in vista dei giorni della clausola, non possiamo escluderlo ufficialmente. Quindici giorni in trincea? Forse qualcuno che è troppo ansioso. Io non posso ragionare così. Ci sta, ma oggi, al 27 di giugno, la programmazione è mentalizzata su un’altra stagione a Firenze. Ha parlato anche Commisso e ha detto cose giuste, ci vuole sempre una giusta prudenza”.

THAUVIN “Avete visto che ha rinnovato con l’Udinese. Io seguo tutte le tracce, però poi ti portano ad avere troppi nomi”.

ASLLANI “Nelle ultime ventiquattro ore c’è stato un tentativo dell’Inter per proporlo alla Lazio per Rovella, più 30-32 milioni. Ma la Lazio ha rifiutato in previsione del mercato da sbloccare. Asllani potrebbe essere sul mercato, ma è anche vero che non c’è stato nessun contatto con la Fiorentina. Io credo che il club viola stia cercando un altro profilo. Al momento non sta accadendo qualcosa di concreto in ambito viola”.

INDICI “A gennaio cadranno gli indici, quindi sarai liberi. Ci saranno altri paletti ma sarai libero, questo scatterà tra poche settimane. E molte società italiane in difficoltà stanno chiedendo di sbloccarla adesso in ottica di gennaio. Ed è un discorso che coinvolgono società tranquille, ma che sono in difficoltà. La Fiorentina in ogni modo non è tra questi. I Friedkin non sono degli scappati di casa, potrebbero fare qualsiasi tipo di investimento a giro per il mondo. Ma il mercato è bloccato se non ci sono cessioni entro il 30 giugno. È un dialogo sottobraccio con la Federazione o non so con chi, alcune società lo stanno facendo in queste ore. Se la Roma non fa una cessione vicina i 30 milioni, ci saranno problemi. Lo scorso anno ha preso una multa, quest’anno potrebbe prendere un’altra o forse no”.

SARRI “Non lo so. Non ho mai parlato di dimissioni, ma di riflessioni. Ci sono dei blocchi per gli indici, non di uno ma di tre. Ad ora chi dovrebbe uscire, non esce e stessa cosa per chi dovrebbe entrare. Ad ora il mercato è bloccato fino al 30, ma potrebbe andare avanti”.

PIOLI “L’organizzazione di Pioli è diversa rispetto quella di Palladino. Ti offre l’idea che le sue squadre le organizza, Palladino che è molto giovane e crescerà, invece, dà l’idea di puntare sui singoli”.

FRENDRUP “Costa 25-30 milioni. Su Frendrup c’è una società italiana che ha fatto movimenti rispetto gli altri, ed è l’Atalanta. Ha movimenti anche in Spagna e Inghilterra. La cifra è quella, adesso il Genoa non ha la necessità di vendere come prima. Adesso hanno messo a posto molte cose, se dovesse arrivare un’offerta la possono prendere in considerazione. Ma non a meno di 22 milioni di euro”.