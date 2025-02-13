2 maglie della Fiorentina in regalo con il concorso ‘Vinci la serie A’

Ti piacerebbe avere in regalo una maglia ufficiale della nostra squadra del cuore? Pensa quanto sarebbe bello poterla vincere e condividere la tua gioia con un tuo amico?Grazie al concorso Philadelphi...

Ti piacerebbe avere in regalo una maglia ufficiale della nostra squadra del cuore? Pensa quanto sarebbe bello poterla vincere e condividere la tua gioia con un tuo amico?

Grazie al concorso Philadelphia, questa possibilità è piuttosto concreta.

Partecipare è davvero semplice, basta acquistare due confezioni di Philadelphia a scelta e tenere la prova d’acquisto.

A questo punto bisogna accedere al sito vinciseria.it , registrarsi, scegliere la squadra del cuore, nel nostro caso non può che essere che la Fiorentina e caricare il documento che attesta l’acquisto di 2 prodotti Philadelphia.

Immediatamente si scopre se il premio è stato vinto o meno? Ricorda che se non hai vinto puoi sempre riprovare acquistando altre due confezioni di Philadelphia.

Quanto dura il concorso?

Il concorso è valido dal 02/01/2025 al 20/04/2025. Nel caso non vengano assegnati dei premi si procede a un’estrazione finale che avverrà entro il 30/05/2025.

Cosa si vince?

2 magliette ufficiali con Patch della serie A Enilive 2024/2025 . Ogni squadra mette a disposizione 13 premi. Ciascun premio - la coppia di maglie - ha un valore che può andare dai 147,54 euro a 229,50 euro.

Chi può partecipare al concorso?

Per partecipare al concorso è necessario avere più di 18 anni ed essere residente in Italia o nella Repubblica di San Marino.

Cosa bisogna acquistare per partecipare al concorso?

Due prodotti Philadelphia in qualsiasi variante. I prodotti devono essere acquistati all’interno della stessa spesa ed essere presenti sullo stesso scontrino.

Quante volte si può partecipare al concorso?

Non c’è un limite, una persona può partecipare quante volte vuole, deve solo acquistare due nuove confezioni di prodotti Philadelphia. Inoltre, nel caso di non vincita è sempre meglio conservare lo scontrino, nel caso in cui alcuni premi non vengano assegnati si potrà partecipare a un’estrazione finale e avere una nuova change di vincere la maglietta della serie A.

Dove si possono comprare i prodotti Philadelphia per partecipare al concorso?

I prodotti che permettono di partecipare al concorso si trovano nei supermercati, negli Ipermercati, nei Superette e nei Discount presenti in Italia e nella Repubblica di San Marino. Si possono acquistare i prodotti anche negli e-commerce. Importante è poter ricevere uno scontrino o un documento che indichi chiaramente i prodotti acquistati.

Quanto devo spendere per partecipare al concorso?

La partecipazione al concorso prevede di acquistare due prodotti Philadelphia. Un Philadelphia ha un costo medio di 2 euro, tuttavia si possono cercare le promozioni per risparmiare, come quella presente sul volantino tigros .

Quali dati devo inserire per poter vincere il Premio?

Nome, cognome, data di nascita, telefono, e-mail, la data e l’ora di emissione dello scontrino, il numero dello scontrino, l’importo totale della spesa sullo scontrino.

Sappiamo che poter indossare la maglia originale della Fiorentina è per tutti noi tifosi è un’immensa gioia e un motivo di grande orgoglio, per questo abbiamo deciso di presentarti questo Concorso. Ora non ti resta che provare. Buona fortuna!!