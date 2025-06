Pedullà: “Pioli entusiasta della Fiorentina, ma tempistiche lunghe. Parisi piace alla Lazio, arriverà offerta”

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

PIOLI “Sono a Parma, Pioli viene da qui. Ieri mi ha riconosciuto un suo amico e mi ha chiesto delucidazioni sulla sua panchina e mi ha confidato che Pioli vuole tornare a ogni costo. Pioli e il resto del gruppo, questo devono sapere i tifosi della Fiorentina. Si può dire che Pioli ha scelto la Fiorentina con grandissimo entusiasmo. Aveva avuto qualcosa con l’Atalanta, ma è morta subito. Lo hanno accostato alla Juve, ma niente di che. Ma quando ha saputo che la Fiorentina avrebbe fatto di tutto e di più, vuole che questa cosa vada fino in fondo. Dobbiamo dire due cose: dobbiamo avere pazienza. Appurato il desiderio, dobbiamo pensare che quindici giorni in più, piuttosto che in meno, possono essere fondamentali per gli aspetti extra-calcistici, fiscali. Potremmo essere qui a parlarne ancora anche la prossima settimana. La Fiorentina sa di andare verso una tempistica che non sarà breve. Già rinuncia a dei soldi, stiamo parlando di un contratto da 10+2 di bonus all’Al Nassr. Lui sta già rinunciando a dei soldi, la Fiorentina è la sua priorità, ha vissuto la città in un momento delicato per la tifoseria viola. È uscito da Firenze come buon allenatore, ora è diventato un ottimo allenatore facendo grandi cose con il Milan. La sua crescita è stata enorme, era un allenatore da 7, ora è da 8 abbondanti. Poi le motivazioni che ti spingono a tornare. Se mi chiedi 100%? Questo non si può mai dire, ad oggi possiamo dire 95-97%. Il target è già stato individuato, la Fiorentina non vuole più commettere l’errore dello scorso anno”.

FARIOLI “Se la Fiorentina volesse andare su Farioli, il tecnico sarebbe già a Firenze”.

VIEIRA “È piaciuto a due-tre società, ieri ha memorizzato di non essere la prima scelta e si è tirato fuori”.

GILARDINO “Nessun contatto. Gli auguro di ripartire, è un ragazzo bravissimo e meriterebbe una chance”.

DE ROSSI “Piace al Parma, ma non è mai stato in lista della Fiorentina”.

CATALDI “Se la Fiorentina decide di non riscattarlo, la Lazio è contenta. I biancocelesti lo rimetterebbero dentro”.

PARISI “Piaceva a Fabregas, è vero. Piace a Sarri e alla Lazio, è un nome che do per certo. Vediamo quando arriverà il nuovo allenatore della Fiorentina. Sicuramente arriverà un’offerta, vediamo”.

KEAN “Non possiamo dire niente perché dipende dalla clausola”.

CHIESA “Ha citato due allenatori che sono i suoi tecnici dei desideri: Allegri e Conte. Per il secondo, Federico Chiesa è il miglior esterno italiano in circolazione. Ci ha provato lo scorso anno, ma non c’erano possibilità di manovra, se non con l’inserimento di un calciatore gradito dalla Juve. È andato al Liverpool dove ha avuto un minutaggio scandaloso. Ad Allegri piace, a Conte regaleranno almeno due esterni offensivi. In cima alla lista c’è Ndoye, c’è qualche straniero e poi c’è Chiesa. Non puoi credere il prestito, partiamo dal presupposto che il Liverpool non ha speso 30 milioni per Chiesa. Lo hanno preso a prezzo di saldo a meno di un anno dalla scadenza. Lui ha sbagliato una cosa fondamentale con la Fiorentina: l’uscita. Il migliore di tutto sai chi è stato? Roberto Baggio, si capisce che ha messo il cuore sul tavolo. Adesso che lancia questi messaggio, Chiesa dovrebbe ricordarsi che non ha avuto l’atteggiamento giusto. Te lo avevano promesso l’anno prima, Commisso era appena arrivato e non poteva lasciarti andare. Ora un retroscena: a marzo, Conte aveva provato a chiederlo all’Inter ma l’entourage ha fatto sapere che si era promesso alla Juventus. Si è comportato meglio anche Nico Gonzalez, anche se c’era un altro tipo di legame. Anche Bernardeschi si è comportato meglio per me”.