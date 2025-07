Pedullà: “Kean rinnoverà con la Fiorentina, 4 milioni a stagione. Nessuna trattativa calda a centrocampo”

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

KEAN “Nel giro di quindici giorni abbiamo dovuto memorizzare l’Arabia, poi il Napoli. Tutte fantasie. Poi ci è stata raccontata anche la telefonata, o presunta tale, di Simone Inzaghi. Ma l’Al Hilal resta aggrappato a Osimhen, anche se fino a questo momento anche lui non ha aperto. Ma Kean non è mai stato l’alternativa di nessuno. Credo che sia un grande acquisto, lo considererei così, per come giocherà Pioli. Ma sarà il mister a dire come giocherà. Ma questi sono dettagli. Martedì scorso abbiamo anticipato che avrebbe rinnovato. Non so quando lo annunceranno, guadagnerà una base fissa da 4 a 4.2 milioni. Gli faranno un grande ingaggio anche per il suo atteggiamento professionale, è un tributo che tu concedi per ciò che ha fatto. La tempistica è importante solo per il notaio, possiamo aspettarcelo per domani, settimana prossima o il 20 di agosto. Ma è la data è una questione che interessa solo al notaio”.

PIOLI “È di un altro livello rispetto a Palladino, siamo almeno tre gradini sopra. È un allenatore che torna con un grande entusiasmo. È andato via alla Fiorentina che era bravo, torna con uno Scudetto conquistato con il Milan, con una semifinale di Champions conquistata e un secondo posto. Ha sbagliato anche lui a Milano, ma chi è che non sbaglia? Ma i tifosi rossoneri lo hanno rimpianto dopo la coppia Fonseca e Conceicao. Mi aspetto il trasferimento di quello che abbiamo visto al Milan sulla Fiorentina. La Fiorentina ha bisogno di tornare a dominare la partita e non di basarsi solo sulle giocate dei singoli. Alla Fiorentina sono mancati dei punti facili, mentre sono arrivati dei punti difficili per l’esaltazione dei singoli. Questa regolarità sono costati alla Fiorentina la Champions”.

KOSPO “Classe 2007 del Barcellona. Come nasce? Nasce da una mentalità del Barcellona che puoi condividere o non condividere: vogliono calciatori catalani nella Cantera. Così come fa l’Athletic Bilbao con i calciatori baschi. Loro sanno di aver perso un talento, mi ha colpito molto un titolo del Mundo Deportivo o Sport che ha sottolineato che per questa filosofia perdi un potenziale prodigio. Su X hanno mandato dei messaggi a Deco che non erano un inviti per andare a prendere uno spritz. Questo per far capire che Kospo è un talento. Con le dovute proporzioni, è la stessa operazione che ha fatto la Lazio per Mario Gila con il Real Madrid. Hai investito a prezzi di saldo per un ragazzo che può diventare, nel futuro, un titolare. Sceglierà Pioli. Mi dicono sia un leader di reparto, un ragazzo di grande personalitá. Va aspettato senza pressioni eccessive”.

ESPOSITO“Per Sebastiano Esposito la Fiorentina non è andata oltre il gradimento. Alla Fiorentina piace? Sì. Quanto? Parecchio. Quanto costa? Tra i 6 e i 7 milioni. E la Fiorentina lo sa, ma fin qui ha deciso di non affondare. Nel frattempo si è inserito il Cagliari che ha fatto un’offerta, ma non sono vicini. Sono più vicini per Folorunsho. Se la Fiorentina volesse chiudere, potrebbe ma evidentemente ha qualche altra idea in testa. In questo momento Pioli ha chiesto un profilo diverso. Dunque, possiamo dire che alla Fiorentina piace Esposito, ma non affonda”.

BELTRAN “Non è incedibile, non ho conferme sul Sassuolo. Non ci sono stati sondaggi, la Fiorentina lo ha pagato tanto. Se arriva una formula anche con un prestito abbastanza oneroso con obbligo di riscatto, potrebbe anche aprirsi uno spiraglio. Se mi passate il termine, è un Nico Gonzalez in miniatura. Beltran è arrivato nell’estate 2023, quando c’era la storia anche della Roma, una telenovela di inizio agosto. La Fiorentina si sarebbe aspettata un rendimento diverso in relazione ai soldi spesi. È un grande professionista, ma ci si aspettava qualcosa di diverso. Sembra quasi che abbia un po’ l’ansia da prestazione dopo quanto è stato pagato. Premesso questo, Nico Gonzalez è il Beltran l’anno dopo. La Juventus cerca di venderlo, forse c’è qualcosa dall’Arabia. La Fiorentina potrebbe prendere 15 milioni, ma se li prendesse dovrebbe fare sei-sette giri di Piazza della Signoria. La Fiorentina sta aspettando di aggiungere qualcosa mentre aspetta di sciogliere i nodi legati a Beltran, Ikone, Infantino, Brekalo, Sottil e altri”.

BARAK “Non mi stupirei entrasse nel progetto. Lo ha confermato lui, esattamente quello che abbiamo detto martedì scorso. Questo non vuol dire che la Fiorentina non possa prendere un centrocampista, la Fiorentina cerca un centrocampista diverso rispetto a Barak. Ma potrebbe comunque essere un calciatore con caratteristiche diverse da tenere in rosa”.

ESUBERI “Ikoné qualcosa potrebbe trovare, Nzola ha un po’ di mercato in Italia. Per Terracciano è cambiato il vento, la Fiorentina è pronta a liberarlo senza pretendere niente di particolare. C’era la Cremonese, ma ora c’è stata la telefonata del Milan”.

CHRISTENSEN “Non lo so, Ci sono tanti portieri liberi per l’Italia e l’Europa, la Fiorentina deve sciogliere il nodo sul cosa fare con Martinelli. Adesso aspettiamo che esca Terracciano, poi vediamo”.

RIOS “è diventato l’uomo del giorno. È la prima scelta di Gasperini che rischia di non prendere. Ci sono due club di Premier, ma lui non vuole andare in club di seconda fascia. C’è il Benfica che ha venduto Carreras e ha diversi soldi. Lui andrebbe volentieri alla Roma, ma andrebbe volentieri anche al Benfica se si materializzasse con quell’offerta. Deve essere una base vicina ai 30 milioni di euro, con bonus facilmente raggiungibili per arrivare a 30. Dunque, servono 30 milioni altrimenti non ti metti neanche a sedere con il Palmeiras. Se la Roma non arriva a questa cifra entro stasera, potrebbe andare da un’altra parte”.

BUDGET CENTROCAMPISTA “C’è budget, alla Fagioli a salire. Diciamo dai 18 più bonus a salire, ma deve arrivare l’investimento giusto. Ci sono tanti esuberi, è complicato pensare che non ci sia un piccolo tesoretto, non possono essere tutti prestiti”.

DODO “Da 1 a 10, alla Juve piace 12. Parlo d gradimento. Se esce Costa, ne devono prendere uno. E se c’è un profilo che piace più degli altri, è proprio Dodo. Ma sanno che la tariffa è molto alta. Se c’è una società in Italia a cui piace Dodo più degli altri, questa è la Juve”.