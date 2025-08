Pedullà: “Incontro tra Fiorentina e Parma per Sohm, richiesta scesa a 16 milioni. Nzola verso il Pisa in prestito”

Alfredo Pedullà, nel corso della diretta Twitch di Passione Fiorentina, ha approfondito diversi temi che riguardano il mercato della Fiorentina, queste le sue parole sul rinforzo per il centrocampo: “Capitolo centrocampo, nome a sorpresa? A stretto giro vi darò una risposta. La valutazione di Simon Sohm da parte del Parma è scesa da 20 milioni più bonus a 15-17 più bonus (1-2 milioni) ed è una pista calda. Da qui a domani, ci sarà un incontro con i ducali. Un mese fa era stato proposto e la Fiorentina ha valutato altre situazioni. Il ragazzo preme per approdare a Firenze, lo considera uno step importante per la sua carriera. Oggi hanno seguito sottotraccia un altro nome, da adesso possiamo dire che si concentrano su Sohm. Su Kessié è stata fatta una riflessione, ma i margini di manovra sono praticamente impossibile. Guadagna 13-14 milioni. Hanno parlato con diversi club italiani, poi però devi mettere 5-6 milioni sul tavolo, non sostenibile. Non escludo che ci sia un altro nome che la Fiorentina sta seguendo. Tra Sohm e la Fiorentina non penso sia difficile trovare un accordo”.

Pedullà su Lucas Beltran ha sottolineato: “Il Flamengo ha grande disponibilità economica, serve un’offerta concreta che forse hanno già presentato alla Fiorentina. Fino a 24-36 ore fa, il ragazzo era assolutamente restio, non voleva tornare in Sudamerica. Da stamattina lui e il suo assistito stanno cercando di capire se è il caso di accettarla o meno. La Fiorentina ha grande rispetto nei confronti dell’uomo, si è comportato sempre bene. I viola faranno scegliere a lui. Soluzioni in Europa per ora non ci sono. Il Flamengo aspetta la decisione del calciatore, Beltran è il primo obiettivo, vogliono fare di tutto per prenderlo. Forse fino a lunedì lui farà una riflessione”.

Sulla cessione di M’Bala Nzola: “Da qui a martedì verrà chiusa la cessione di Nzola. La Fiorentina aveva chiesto di fare un obbligo di riscatto, non avrebbe voluto dare un altro prestito, il ragazzo ha un accordo totale con il Pisa. 1 milione di prestito oneroso più riscatto a 5-6 milioni. La Fiorentina è uscita dal diktat del prestito con obbligo. Da sistemare sulla parte di pagamento d’ingaggio che spetta al Pisa. Siamo dentro ad una situazione di svolta”.