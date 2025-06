Pedullà: “Oggi incontro tra Fiorentina e Genoa per chiudere Gud. Kean? Tutto fermo. Pioli valuterà Fortini”

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

GUDMUNDSSON “Ci sarà un nuovo appuntamento oggi. La Fiorentina non avrebbe pagato 17 milioni, una scelta legittima. Quando hai le chiavi e la carte in mano, si parlava di altre società ma nessuno si è materializzato, il Genoa ha chiesto in giro 15 milioni ma nessuno si è materializzato. Dobbiamo aspettare che non cambi idea, non penso che accada, ma dobbiamo aspettare. Può essere utilizzato anche da mezzala da Pioli, un esperimento per cambiare un po’ pelle alle caratteristiche di Gudmundsson. Ma questo non è importante, possiamo certificarlo con un po’ di prudenza, come quarto acquisto della Fiorentina. C’è la volontà del ragazzo che vuole dare di più alla Fiorentina dopo una prima stagione un po’ problematica. Oggi è il 24 giugno, il giorno sponda per chiudere i riscatti, mi aspetto che questa sia la strada. Abbiamo una percentuale molto alta, aspettiamo quel poco che manca per certificarla. È un reciproco desiderio, meglio 12-13 che nulla. Ora manca il timbro del notaio per certificare l’accordo che deve essere scritto e depositato in Lega, ma questa è la strada”.

KEAN “Io non vado dietro. Quando Kean deciderà di accettare un’offerta non da 15 ma da 20 milioni ad anno, lo diremo. In questo momento Kean è in Giappone, non risponde nemmeno al telefono. Ad ora non c’è nessuna delle condizioni per far sì che Kean possa partire. Ad oggi sarei sorpreso che Kean accettasse l’Arabia, sa che la stagione che sta per arrivare potrebbe essere quella della sua consacrazione definitiva. Si parla di club della Premier, ma di questo non ho notizie. Ripeto, ci devono essere tre condizioni: un club che paghi 52 milioni, il coinvolgimento della Fiorentina che riceve la comunicazione di questo club e che Kean dica sì. E oggi non ci sono. Poi non escludo che in Arabia ci siano club che possono mettere 52 milioni, ma oggi non ci sono. Poi ci sono club arabi e club arabi, sennò poi accadono casi come Insigne in Canada e Immobile in Turchia che firmano e poi vogliono tornare dopo sei mesi cercando la buonuscita. Penso che sia contento dell’arrivo di Dzeko, hanno anche lo stesso agente”.

FAZZINI “Sono le trattative che mi piacciono di più. Ha sposato questa linea italiana che condivido, non riesco a fare il ragionamento sul fatto che abbia giocato in una squadra retrocessa. È forte o no? Per me è un calciatore forte. Io non collego il fatto che la squadra di riferimento è retrocessa, c’è un po’ un populismo eccessivo che respingo”.

VITI “Il Nizza lo prese a 15 milioni dall’Empoli, poi è voluto rientrare per dare una mano al club azzurro. Entriamo nell’ottica dei quattro difensori, poi vediamo chi saranno questi. Ma sull’impostazione difensiva dobbiamo sentire Pioli. Penso che sarà duttile perché dal Milan in poi è stato diverso rispetto quello visto a Firenze, è cambiato e ha fatto altri step. Può giocare a tre o a quattro, ha molte alternative”.

VISITE VITI-FAZZINI “Dovrebbero essere entro 48 ore e dovrebbero essere in simultanea. Stanno lavorando. Potrebbero essere domani tutti e due o giovedì entrambi. In ogni caso, entro 48 ore faranno le visite”.

FORTINI “C’è molto mercato tra Germania e Inghilterra per lui, o meglio, molti sondaggio. Io so che Pioli lo vuole valutare in ritiro, può essere la sorpresa dell’anno”.

SEBASTIANO ESPOSITO “Va seguita con la stessa continuità. Se non fosse rimasto Gudmundsson, sarebbe stato un passaggio automatico. Se Gudmundsson fosse provato come mezzala, allora un altro attaccante dovrebbe essere fatto”.

IKONE-BARAK “Troveranno sicuramente una soluzione”.

FABBIAN “Non ho riscontri. La nostra missione è fare pochi nomi ma giusti. Così come non avevo e non ho riscontri per Asllani e Bennacer. Io so che il Bologna sarebbe contento di tenerlo, al momento non ho riscontri sulla Fiorentina”.

CHIESA “Situazione molto chiara. Il Napoli ha accelerato per Lang, ne deve fare due. Il primo della lista è Ndoye, ci potrebbe essere sullo sfondo il Milan per Chiesa. Il calciatore vorrebbe tornare in Italia. Lo teniamo nella lista del Napoli, ma ci sono altri due calciatori davanti. Potrebbe essere in quella del Milan e teniamo qualche club a sorpresa. Se non gioca, perde la Nazionale. In quanto alle sorprese non ho aggiornamenti”.