Pedullà: “Fazzini si può chiudere a 10 più bonus, piace Seba Esposito. Gud? Troppi 17 milioni per la Fiorentina”

FAZZINI “Rincorsa che parte da tre giorni quando abbiamo inserito la Fiorentina in una mini lista. Stiamo procedendo spediti. Già a dicembre ci aveva provato, poi è stato la prima scelta di Baroni alla Lazio. Parte da dicembre con l’irruzione, poi tre sere fa la Fiorentina si è appostata e si procede. Credo che da qui al weekend si possa fissare l’appuntamento per andare a chiudere oppure si possono incontrare direttamente. Mi stupirei se ci fossero sorprese. È una cosa molto avanzata, sulle cifre non c’è una distanza incolmabile. C’è il gradimento totale, i contatti con l’agente sono andati molto bene, nessun problema di ingaggio. La richiesta è di 12-13, la Fiorentina voleva stare sotto i 10. Penso si possa chiudere a 10+1 di bonus. C’è il gradimento di Pioli. Fisseranno un appuntamento o si vedranno direttamente, ci saranno contatti entro domenica per andare a chiudere. Sarebbe un innesto importante, quando D’Aversa non lo ha avuto a Empoli, c’è stato un contraccolpo, ha tenuto l’Empoli a galla fino all’ultimo. A gennaio quando è saltato il trasferimento, ci sono stati momenti di fibrillazione. C’era rimasto male per il mancato trasferimento, ma senza mettersi di traverso. Adesso stiamo riavvolgendo il nastro. La Lazio a gennaio ha ballato tra Casadei e Fazzini, poi ha preso Belayhane. Fazzini era il primo nome della lista di Baroni. Tre giorni fa ho escluso il Torino perché hanno altre priorità. La Fiorentina ha trovato questo pertugio, ha accelerato rispetto tre giorni fa. Adesso bisogna andare a dama, mettiamo un minimo di prudenza perché sono cose che devono andare veloci. I rapporti sono ottimi. Come è collocabile? Questo ce lo deve spiegare Pioli. Cifre? Non credo che siano 15 milioni. La richiesta dell’Empoli è di 12-13 milioni bonus compresi, la Fiorentina è partita da 8-9 più bonus. Se la Fiorentina arriva a 10-11 più bonus, credo si possa andare a dama. A gennaio, con la Lazio, si era arrivati a 10 di base fissa più bonus. La cifra è rimasta quella, forse è anche aumentata di un paio di milioni, ma c’é la volontà di chiudere delle operazioni. L’Empoli è una società sana, non ha bisogno di vendere subito. Ma ci sono dei pezzi pregiati che possono andare altrove. La valutazione è quella, su quella andranno a lavorare fino in fondo”.

GUDMUNDSSON “Come l’anno scorso, il processo non ha inciso. Non credo che questo incida nella scelta perché tu, quando fai il contratto, metti delle tagliole che ti possono tutelare. Io penso che il problema sia legato alla valutazione: la Fiorentina non vuole spendere 17 milioni. In questo momento il Genoa è in vacanza. Se ne parlerà la prossima settimana. La prima è che faccio fatica che la Fiorentina possa spendere 17 milioni dopo una stagione difficile. Era stato accolto come il valore aggiunto, poi per scelte e infortuni non ha reso come sperato. Non penso la Fiorentina vada sui 16, forse nemmeno sui 15, dobbiamo andare tra 11 e 13 milioni. Vediamo cosa risponderà il Genoa. Magari può piacere a Gasperini che lo ha cercato all’Atalanta, magari può piacere all’Atalanta, magari può piacere all’estero. Bisogna vedere cosa si diranno Fiorentina e Genoa perché si sentiranno. Io credo che se la Fiorentina e Pioli hanno parlato di Gudmundsson, penso che ne abbiano parlato in un nuovo ruolo, ovvero mezzala. Rivisitazione. Secondo me ne hanno parlato, ora vediamo come risponderà il Genoa. Pioli ha cambiato spesso pelle alle sue squadre, è camaleontico, anche nei derby ha fatto esperimenti”.

KEAN “Non riesco a commentare. Io non ho notizie di offerte, né situazioni arabe né di soldi già messi sul tavolo. Ricordiamo che c’è una clausola da 52 milioni. Allegri chiese alla Juventus di riprendere Kean ai tempi della Juventus, gli piace 12 da 1 a 10. Ma ricordiamo anche che Kean è andato via perché con Allegri non giocava, ricordiamo anche che a gennaio 2024 non è andato all’atletico Madrid perché non ha passato le visite. E una volta ritornato disse subito che avrebbe lasciato la Juventus, a prescindere di Motta o Kean. Gli arabi non si sono materializzati, mi parlano del Napoli, ma tutti possono mettere i soldi sul tavolo, ma per ora non c’é nessuno che ha presentato i soldi, che ha parlato con Kean e che ha parlato con la Fiorentina. Ad oggi, il centravanti della Fiorentina è Kean. Qualora si presentasse qualcuno per Kean, la Fiorentina andrà su un attaccante importante da 20 milioni. Ma oggi, 20 giugno, la Fiorentina ha i piedi dentro alla Fiorentina. Si sta parlando del nulla”.

DZEKO “Non è venuto a fare la balia di Kean. Ci saranno molte partite in cui vedremo Dzeko e Kean contemporaneamente”.

PARISI “Dobbiamo rivisitare la sua posizione, Parisi piace a Pioli. E che a sinistra l’idea è quella di andare su Parisi-Gosens. A meno che non si dovesse verificare qualcosa per Gosens, ma il mercato va vissuto giorno per giorno”.

FORTINI “Il ragazzo è forte, è stato seguito e attenzionato. L’importante è che un giovane talento non faccia la fine di Camarda. Ha fatto dalla Champions al Milan Futuro, penso che la gestione sia importante. Sulla carta i quattro per le fasce le hai: Dodo-Fortini e Gosens-Parisi”.

BIRAGHI “Non ci sono state le condizioni per andare e il Torino ha fatto quello che doveva fare”.

MANDRAGORA “Non so se c’è un’opzione all’interno del contratto. La vedo abbastanza serena come situazione, è esploso dopo l’Udinese”.

SEBASTIANO ESPOSITO “Un profilo che sta seguendo è quello di Sebastiano Esposito. È un talento, è un classe 2002, proseguirebbe la scia di investire sui ragazzi giovani, ha un contratto con l’Inter che scade nel 2026. Adesso ha giocato da titolare la prima partita del Mondiale per Club, a Empoli ha fatto il suo. Ha dei numeri, deve trovare fiducia. Il Parma lo ha chiesto nell’operazione Bonny. Nelle ultime 48-72 ore, Sebastiano Esposito si è informata”.

ALFON GONZALEZ “Nessun riscontro”.

BENNACER-ASLLANI-TRAORÉ “Nessun riscontro, così come su Asllani e Traoré”.