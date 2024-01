Pedullà: “Gudmundsson ha accettato la Fiorentina. Società viola furiosa con la Juve per Bonaventura”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

BONAVENTURA – “È il primo nome nella lista di Allegri. Si conoscono bene, hanno già lavorato insieme ed è un tentativo che nasce sotto traccia dopo giovedì scorso. C’è stato un primo tentativo concreto sabato, alla vigilia di Fiorentina-Inter. È chiaro se sei in scadenza in contratto e ti chiama una società come la Juve, un pensiero lo fai. Non ha detto che vuole andare via a tutti i costi, ma avrebbe aperto. Sta ballando un rinnovo sulla carta che dovrebbe essere automatico al 70% delle presenze, ci sono delle cose scritte ma vediamo se scatterà l’automatismo. Sabato Bonaventura ha manifestato il desiderio di aprire, rimettendosi alla decisione della Fiorentina. Ieri si è mosso Allegri in persona che ha messo Bonaventura in cima alla lista e gli hanno proposto un contratto fino a 2025 a circa 2 milioni e passa più bonus. La Fiorentina ha fatto muro da sabato e ha memorizzato, ieri mattina, l’apertura di Bonaventura. C’è la possibilità di mettere Miretti sul tavolo e di mettere Soulé in una corsia preferenziale qualora la Juventus dovesse decidere di cederlo a giugno, valutazione di 30 milioni. Quindi, subito Miretti per tappare il vuoto lasciato da Bonaventura e una corsia preferenziale per giugno per Soulé. Ma la Fiorentina che era alto sabato, è diventato altissimo ieri. Non è stato gradito il discorso della chiamata di Allegri, non è stato gradito il tentativo sotto traccia… In poche parole: non è piaciuto niente. La Fiorentina si è irrigidita. Ci sono dei margini per un’apertura da qui a giovedì sera? Non lo so, non so dare una risposta definitiva. Non so dire né si né no, ne ho vissute tante di queste situazioni. Ha senso tenere in squadra un calciatore che ha aperto alla Juve? È questo il cavillo. Credo che Bonaventura fosse tifoso della Juventus da ragazzino. Vediamo se Bonaventura tornerà alla carica questa sera per fare un nuovo tentativo, ma non so se questo tentativo possa attecchire. La Fiorentina è rigida da sabato e la situazione di ieri non ha fatto altro che irrigidire ulteriormente la società viola. Quando era all’Atalanta, se non ricordo male, Bonaventura doveva passare alla Juventus. Ma lo prese il Milan l’ultimo giorno di mercato. C’erano l’Inter e la Juve, fu una richiesta last minute. Tra Allegri e Bonaventura c’è una profonda stima tra i due”.

GUDMUNDSSON – “Ha spiegato tutto Longari e ha avuto conferme. Il Genoa, fino a 10 giorni fa, non aveva messo in preventivo di dare via Gudmundsson perché non pensava di fare un altro attaccante. E mi riferisco a Vitinha. Gudmundsson è adattato nel 3-5-2, nasce esterno ed è adattato nel modulo di Gilardino. La Fiorentina stava lavorando, ma io non lo sapevo, sotto traccia dai primi di gennaio, è sempre stato il numero uno della lista ed è uscita allo scoperto con un’offerta da 20 milioni più bonus. Il Genoa lo valuta 25 milioni più bonus per arrivare a 30. La distanza non è molta, ma dall’inserimento della Fiorentina, il Genoa ha alzato l’asticella della base a 30. Forse perché c’è stato un inserimento di un club italiano, forse perché sperano di venderlo in estate in Premier. Adesso tutto passa dalla volontà del Genoa, Gudmundsson ha espresso il desiderio incondizionato di andare alla Fiorentina. Ma i matrimoni si fanno in tre. Il Genoa ha 28 punti, è una società ambiziosa, ha un fondo e non ha bisogno di cedere ma io ti chiedo: Vitinha che fa a Genoa? Non penso sia andato a fare il turista, è costato 30 milioni. È una pista che dobbiamo seguire, l’abbiamo venduta come un sogno ma si tratta di capire le possibili evoluzioni. La Fiorentina potrebbe anche alzare l’offerta, ma dobbiamo capire se il Genoa si accontenta di una cifra o va a giocare a rialzo. Quindi riepilogo: Gudmundsson ha accettato la Fiorentina, ma tutto passa dal Genoa. Secondo me la Fiorentina alzerà l’offerta, vediamo se il Genoa alzerà ancora l’asticella. Se dovessero giocare a rialzo, la Fiorentina andrà da un’altra parte. Non abbiamo detto che Gudmundsson andrà alla Fiorentina, ma che è la prima scelta per distacco nata sotto traccia prima dell’ultimo dell’anno. Ripetiamo, la volontà di Gudmundsson passa dall’accordo tra Fiorentina e Genoa. È una situazione da seguire fino a che non arriverà un comunicato del Genoa in cui diranno, esplicitamente, che non lo venderanno”.

KEAN – “Ha passato le visite con l’Atletico, ma non ha convinto per il problema alla tibia. Adesso non possiamo escludere niente”.

RUBEN VARGAS – “Credo sia sia definitivamente allontanato Ruben Vargas, l’Augsburg ha aspettato un rilancio fino a domenica sera o lunedì mattina e, poi, ha comunicato che non lo avrebbe più ceduto”.

REYNA – “Ha un agente italiano figlio d’arte che sta cercando di piazzarlo. Non escludo niente, ma non è una prima scelta”.

BELOTTI – “È una situazione da monitorare con o senza Nzola, preferibilmente senza Nzola”.

BALDANZI – “Malgrado dopo il gol contro la Juventus, la sua valutazione resta sui 15 milioni. La motivazione è tattica. Se qualcuno si presentasse con 15 milioni, tutto compreso, l’Empoli potrebbe prendere in considerazione di cederlo. Non è incedibile, non è blindato malgrado il gol di Torino”.

MINA – “Al momento ha ricevuto offerte che non sono state ritenute sufficienti. Al 51% resta, al 49% parte, ma dobbiamo seguire questa percentuale”.

