Pedullà: “Barak non è nella lista Lazio. Baldanzi? 20 milioni. Amrabat ha rifiutato il Liverpool”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

SAMARDZIC “Non lo so dove possa andare adesso. L’Udinese è molto arrabbiata, la società è arrabbiata con chi gli ha consigliato. L’Udinese lo vuole tenere lì, ma non so se potrà cambiare nei prossimi giorni. È una mezzala un po’ particolare perché nasce in altri ruoli, piaceva al Napoli e alla Juve, ha mercato anche dall’estero ma non so come andrà. Qualsiasi risposta di adesso, non sarebbe pienamente esaustiva”.

CASO MANCINI “Siamo l’unico paese al mondo con un presidente che non si vuole dimettere dopo aver fatto più danni di Carlo in Francia, siamo l’unico paese al mondo che ha le classifiche con meno e asterischi, siamo l’unico paese al mondo. Come la giri e la giri, non è un problema di puntare l’indice, ma c’è una clausola da pagare. Se c’è, la devi pagare. Spiegatemi se queste cose si vedono negli altri paesi. Siete meravigliati? Io no. Avete mai visto un allenatore, che tra l’altro ha sbagliato clamorosamente le tempistiche, che il 4 agosto viene proclamato il padrone di Coverciano e dieci giorni dopo si dimette? Qui ancora una volta siamo all’interno di figli e figliastri. Non meravigliamoci più di queste cose, siamo il paese delle banane”.

AMRABAT “Siamo al punto che ti confermo l’interesse forte del Manchester United. Ha ceduto soltanto Fred, ma non ha ceduto Van de Beek e McTominay. E ora mi aspetto che ci sia un’accelerata e che arrivi l’offerta dello United. Hanno speso tanti soldi per Onana, per Hojlund, Maguire non è ancora partito, dovevano fare delle uscite e non sono state ancora fatte. Sicuramente Amrabat appartiene a questi ultimi quindici giorni. Amrabat legato alle uscite? Non lo so perché stai parlando comunque di un club che ha due centrocampisti forti con valutazione sopra i 50 milioni. Ma lo United è un club imprevedibile, ogni giorno può succedere qualsiasi cosa. Guarda cosa sta accadendo con l’Arabia, ogni giorno ne viene fuori una. Quello che ti so dire è che fino a questo momento Amrabat ha rifiutato qualsiasi offerta arrivata: Liverpool, Bayern e Juventus, anche se i bianconeri non hanno mai formalizzato l’offerta. Tra l’altro, se la Juve dovesse essere su un centrocampista, non è Amrabat ma un altro profilo. È una situazione da seguire ogni giorno, abbiamo dato l’intesa di massima ma deve essere formalizzata”.

BERARDI “Nella volontà di Berardi è una decisione presa. Vuole andare via quest’anno, non voglio entrare nei meandri della sua assenza a Cosenza. Io entro, però, nella sua testa e dico che lui vuole andare, è l’ultimo autobus. Adesso c’è da trovare l’accordo tra le società, c’è una forbice di 6-7 milioni, la Juve vorrebbe inserire una contropartita tecnica o due, ma il Sassuolo vuole separare le operazioni. C’era anche il Napoli 20-25 giorni fa, mentre per la Fiorentina non mi risultano contatti. È vero che avevo detto che lui avrebbe lasciato Sassuolo per giocare la Champions, ma lui si sente pronto per questo salto e le cose cambiano. I prossimi giorni possono essere definitivi”.

BARAK “Barak non piace alla Lazio, non è una cosa che ti confermo. Mi sono informato, ma sono stati categorici. La Lazio è su Guendouzi e Wiffer, sono su altri centrocampisti. Probabilmente prenderanno un’altra mezzala, ma non c’è conferma su Barak. Non è nella lista della Lazio. Samardzic, per esempio, era nella lista Lazio. Ma bisogna vedere se ci tornerà”.

MERCATO FIORENTINA “Sono stati molto bravi a tenere i nomi nascosti. Infantino e Mina sono l’epicentro di questo discorso, non se n’era mai parlato. Anche di Parisi se ne è tornati a parlare all’improvviso, su Christensen davano in tanti Grabara e poi è arrivato il portiere dell’Herta Berlino”.

FAUSTO VERA “Era stato accostato alla Fiorentina e alla Lazio, ma non ti escludo che possa arrivare un altro nome”.

SUTALO “Non era il primo nella lista della Fiorentina e così si è rivelato alla fine. Ma non facciamolo passare tutti per Baresi. Mi aspetto qualche contropiede anche sul difensore centrale”.

BALDANZI “Ha una valutazione molto alta, l’Empoli non lo vuole dare. La Fiorentina ha fatto il sondaggio, ne avevamo parlato, ma siamo fermi lì. Per l’Empoli è una pedina importante in chiave salvezza, andiamo oltre il doppio dei 10 milioni milioni. E alzeranno l’asticella ogni giorno che passa. Fare un trapianto per un altro trequartista a pochi giorni dall’inizio del campionato, significa rischiare molto. Si metterebbero sui carboni ardenti”.

JOVIC “Teniamolo di vista, ma ancora per tempo. Ha un procuratore molto attivo. Ci sono tante situazioni da chiarire, la Fiorentina ha già l’80% del lavoro fatto, se sblocca Amrabat va tutto in discesa. Duncan, Ikoné, Martinez Quarta e Sottil sono situazioni da chiarire, non metterei entrambe le mani sul fuoco sulla loro permanenza”.

DOMINGUEZ “Se gli danno via anche Dominguez, penso potrebbe cadere una delle due torri a Bologna. Thiago Motta è sul filo, è sul punto di esplodere. Lo ha già fatto pubblicamente. Basta pensare alla vicenda Barrow”.