Situazione Berardi, la Juventus aspetta di raccogliere i 20 milioni. La Fiorentina resta sullo sfondo

Il futuro di Domenico Berardi potrebbe essere vicino ad una svolta. Sono ore calde per il capitano neroverde che ha espresso la volontà di valutare altre destinazioni col Sassuolo che non si metterà di traverso. La valutazione è di 20 milioni di euro più bonus e in Italia, oggi, la pista principale resta quella della Juventus. Il club bianconero è interessato, però deve continuare a vendere prima di presentare un’offerta e di sicuro sarà necessario l’inserimento di almeno una contropartita tecnica (magari Iling Junior) per abbassare il costo dell’operazione.

Al momento il lavoro è affidato agli intermediari. Nessuno si muoverà ufficialmente fino a quando le distanze non saranno ridotte e solo in quel caso la trattativa potrà entrare nel vivo. Sullo sfondo restano Lazio e Fiorentina. Il club biancoceleste a inizio mercato si era fatto avanti, ma poi non ha affondato il colpo. C’è anche un’idea Fiorentina, visto che l’esterno neroverde piace molto a Italiano e sarebbe perfetto per il 4-3-3. Lo scrive TMW