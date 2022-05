La Roma di Mourinho ‘snobba’ la gara con la Fiorentina. Stasera con il Leicester in campo i titolarissimi

La Roma giocherà una gara molto importante in Conference League contro il Leicester. E Mourinho ha deciso di affidarsi a tutti i titolari per cercare di arrivare alla finale di Tirana. Per questo sceglierà Rui Patricio in porta, la difesa a tre con Mancini, Smalling, Ibanez poi Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski e sulla trequarti Zaniolo e Pellegrini a supporto di Abraham.

Un vantaggio indubbiamente per la Fiorentina vista la gara di lunedì al Franchi alle porte, visto che i giallorossi arriveranno o molto stanchi oppure con molti cambi rispetto alla classica formazione titolare.

