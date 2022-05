Ferrara amaro: “La cessione di Vlahovic a gennaio è la dimostrazione che ci roviniamo sempre da soli”

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il giornalista Benedetto Ferrara. Queste le sue parole:

“Vlahovic ceduto a gennaio? Edmundo al carnevale, Ficini, Benalouane, quando noi siamo lì, dobbiamo sempre fare qualcosa per rovinarci la vita da soli e questa è storia. Bisogna aspettare l’inaugurazione del centro sportivo per capire quale sarà il destino di questa società. Berardi non preso? Quando l’allenatore ha chiesto Berardi, la Fiorentina ha fatto un’offerta più bassa rispetto alle richieste del Sassuolo perché fu fatto un discorso onesto: un giocatore di 28 anni tra tre anni, non ci riprendi quei soldi”.

