Ghezzal: "Felice di essere qui a Firenze. Non vedo l'ora di giocare con i miei nuovi compagni". Le cifre dell'affare

Rachid Ghezzal è atterrato a Firenze intorno alle 18. Prime ore da giocatore della Fiorentina per l'esterno offensivo classe '92, che arriva dal Leicester. Come prima cosa le visite mediche, che il gi...

Rachid Ghezzal è atterrato a Firenze intorno alle 18. Prime ore da giocatore della Fiorentina per l'esterno offensivo classe '92, che arriva dal Leicester. Come prima cosa le visite mediche, che il giocatore sta svolgendo alla clinica medica Fanfani: "Sono felice di essere qui - le sue parole - non vedo l'ora di allenarmi e di giocare con i miei nuovi compagni". Grandi sorrisi e tanta voglia di cominciare. Operazione che si è conclusa sulla base di un prestito oneroso da 300 mila euro con diritto di riscatto fissato a 9,7 milioni.

Gianlucadimarzio.com