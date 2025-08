Fortini uscito alla mezz’ora perché programmato con Pioli per il suo percorso fisico di preparazione

Niccolò Fortini è rientrato alla Fiorentina dopo il prestito alla Juve Stabia ed un’ottima stagione giocata in Serie B. Stefano Pioli sta valutando il difensore nell’ottica di vice Dodò, questa tournée in Inghilterrà sarà decisiva. Il classe 2006 sta lavorando da poco più di una settimana in gruppo in seguito ai problemi muscolari accusati. Oggi Fortini è stato cambiato nel primo tempo, alla mezz’ora del primo tempo, una sostituzione che era concordata con il tecnico parmigiano, la quale rientra in una normale gestione del calciatore, visti anche gli acciacchi e la preparazione in corso.